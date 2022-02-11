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Глава Минобороны Британии назвал Шойгу и Герасимова профессионалами
Глава Минобороны Британии назвал Шойгу и Герасимова профессионалами - РИА Новости, 11.02.2022
Глава Минобороны Британии назвал Шойгу и Герасимова профессионалами
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что министр обороны РФ Сергей Шойгу и начальник генштаба Валерий Герасимов профессионалы, и если они говорят,... РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T18:51
2022-02-11T19:03
россия
украина
в мире
ситуация в днр и лнр
нато
великобритания
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что министр обороны РФ Сергей Шойгу и начальник генштаба Валерий Герасимов профессионалы, и если они говорят, что Россия не будет вторгаться на Украину, стоит воспринимать это серьезно."Мы продолжим стараться, международное сообщество прикладывает усилия для того, чтобы добиться деэскалации ситуации... Шойгу не присутствует на этой пресс-конференции, но могу с уверенностью сказать, что он профессионал, как и Герасимов. Если они говорят мне, что они не намерены вторгаться на Украину, я воспринимаю это серьезно и доверяю этому", - сказал Уоллес на пресс-конференции в Москве.Киев и западные государства в последнее время постоянно заявляют якобы об усилении "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а утверждения об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.Начиная с 2014 года страны НАТО во главе с США поставляют оружие Украине и тренируют ее военных, что прямо нарушает минские соглашения и негативно влияет на урегулирование в Донбассе. В поставках в общей сложности на миллиарды долларов участвуют, помимо американцев, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария, Румыния, Эстония.
https://ria.ru/20220211/donbass-1772135186.html
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россия, украина, в мире, ситуация в днр и лнр, нато, великобритания
18:51 11.02.2022 (обновлено: 19:03 11.02.2022)
 
Глава Минобороны Британии назвал Шойгу и Герасимова профессионалами

Глава Минобороны Британии Уоллес назвал Шойгу и Герасимова профессионалами

© REUTERS / Maxim ShemetovМинистр обороны Великобритании Бен Уоллес во время пресс-конференции в Москве
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес во время пресс-конференции в Москве - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
© REUTERS / Maxim Shemetov
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес во время пресс-конференции в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что министр обороны РФ Сергей Шойгу и начальник генштаба Валерий Герасимов профессионалы, и если они говорят, что Россия не будет вторгаться на Украину, стоит воспринимать это серьезно.
"Мы продолжим стараться, международное сообщество прикладывает усилия для того, чтобы добиться деэскалации ситуации... Шойгу не присутствует на этой пресс-конференции, но могу с уверенностью сказать, что он профессионал, как и Герасимов. Если они говорят мне, что они не намерены вторгаться на Украину, я воспринимаю это серьезно и доверяю этому", - сказал Уоллес на пресс-конференции в Москве.
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Вчера, 08:00
Когда США подожгут Донбасс
Киев и западные государства в последнее время постоянно заявляют якобы об усилении "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а утверждения об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Начиная с 2014 года страны НАТО во главе с США поставляют оружие Украине и тренируют ее военных, что прямо нарушает минские соглашения и негативно влияет на урегулирование в Донбассе. В поставках в общей сложности на миллиарды долларов участвуют, помимо американцев, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария, Румыния, Эстония.
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Вчера, 08:00
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