22:10 11.02.2022 (обновлено: 22:12 11.02.2022)
СНБО Украины: Киев не собирается возвращать Донбасс военным путем
Секретарь СНБО Украины Данилов: Киев не собирается возвращать Донбасс военным путем
Украинские военные
КИЕВ, 11 фев - РИА Новости. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) заявил, что украинские власти не собираются возвращать неподконтрольные Киеву территории Донбасса военным путем.
"РФ сейчас рассказывает небылицы, что якобы мы военным путем будем возвращать себе Донецкую и Луганскую области. Мы не можем этого делать, потому что мы ответственные за то гражданское население, которое там сейчас находится. Если войска сейчас пойдут в наступление, представьте, какое количество населения может погибнуть при такой операции. Для нас жизнь человека – наивысшая ценность. Вернется ли территория Донецкой и Луганской области домой? Вернется. Вернется ли Крым? Вернется. Просто это вопрос времени… Мы за все существование Украины ни на кого не нападали, но и своего отдавать не будем. Наши военные, мужчины и женщины, будут защищать нашу страну. Сил и средств более чем достаточно", - заявил Данилов по итогам заседания СНБО. Трансляция велась в Facebook офиса президента Украины.
Вчера, 08:00Когда США подожгут Донбасс
"Мы точно ни интернет, ни мобильную связь отключать не собираемся. Более того, мы пытаемся сделать все возможное, чтобы это не произошло, и чтобы никакого вторжения не было", - сказал он.
Киев и западные государства в последнее время постоянно заявляют якобы об усилении "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
9 февраля, 08:00В США осознали, что третья мировая война уже в разгаре