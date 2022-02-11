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СНБО Украины: Киев не собирается возвращать Донбасс военным путем
СНБО Украины: Киев не собирается возвращать Донбасс военным путем - РИА Новости, 11.02.2022
СНБО Украины: Киев не собирается возвращать Донбасс военным путем
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) заявил, что украинские власти не собираются возвращать неподконтрольные Киеву территории... РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T22:10
2022-02-11T22:12
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КИЕВ, 11 фев - РИА Новости. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) заявил, что украинские власти не собираются возвращать неподконтрольные Киеву территории Донбасса военным путем."РФ сейчас рассказывает небылицы, что якобы мы военным путем будем возвращать себе Донецкую и Луганскую области. Мы не можем этого делать, потому что мы ответственные за то гражданское население, которое там сейчас находится. Если войска сейчас пойдут в наступление, представьте, какое количество населения может погибнуть при такой операции. Для нас жизнь человека – наивысшая ценность. Вернется ли территория Донецкой и Луганской области домой? Вернется. Вернется ли Крым? Вернется. Просто это вопрос времени… Мы за все существование Украины ни на кого не нападали, но и своего отдавать не будем. Наши военные, мужчины и женщины, будут защищать нашу страну. Сил и средств более чем достаточно", - заявил Данилов по итогам заседания СНБО. Трансляция велась в Facebook офиса президента Украины.Данилов сообщил, что власти не собираются отключать мобильную связь и интернет, работает над тем, чтобы не допустить эскалации со стороны России. При этом Москва категорически отрицает приписываемые ей на Западе и в Киеве агрессивные планы в отношении соседней страны."Мы точно ни интернет, ни мобильную связь отключать не собираемся. Более того, мы пытаемся сделать все возможное, чтобы это не произошло, и чтобы никакого вторжения не было", - сказал он.Киев и западные государства в последнее время постоянно заявляют якобы об усилении "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
https://ria.ru/20220211/donbass-1772135186.html
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в мире, оон, россия, украина
22:10 11.02.2022 (обновлено: 22:12 11.02.2022)
 
СНБО Украины: Киев не собирается возвращать Донбасс военным путем

Секретарь СНБО Украины Данилов: Киев не собирается возвращать Донбасс военным путем

© REUTERS / Ukrainian Armed Forces Press ServiceУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
© REUTERS / Ukrainian Armed Forces Press Service
Украинские военные
Читать ria.ru в
КИЕВ, 11 фев - РИА Новости. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) заявил, что украинские власти не собираются возвращать неподконтрольные Киеву территории Донбасса военным путем.
"РФ сейчас рассказывает небылицы, что якобы мы военным путем будем возвращать себе Донецкую и Луганскую области. Мы не можем этого делать, потому что мы ответственные за то гражданское население, которое там сейчас находится. Если войска сейчас пойдут в наступление, представьте, какое количество населения может погибнуть при такой операции. Для нас жизнь человека – наивысшая ценность. Вернется ли территория Донецкой и Луганской области домой? Вернется. Вернется ли Крым? Вернется. Просто это вопрос времени… Мы за все существование Украины ни на кого не нападали, но и своего отдавать не будем. Наши военные, мужчины и женщины, будут защищать нашу страну. Сил и средств более чем достаточно", - заявил Данилов по итогам заседания СНБО. Трансляция велась в Facebook офиса президента Украины.
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Данилов сообщил, что власти не собираются отключать мобильную связь и интернет, работает над тем, чтобы не допустить эскалации со стороны России. При этом Москва категорически отрицает приписываемые ей на Западе и в Киеве агрессивные планы в отношении соседней страны.
"Мы точно ни интернет, ни мобильную связь отключать не собираемся. Более того, мы пытаемся сделать все возможное, чтобы это не произошло, и чтобы никакого вторжения не было", - сказал он.
Киев и западные государства в последнее время постоянно заявляют якобы об усилении "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
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