https://ria.ru/20220211/ukraina-1772385584.html

СНБО Украины: Киев не собирается возвращать Донбасс военным путем

СНБО Украины: Киев не собирается возвращать Донбасс военным путем - РИА Новости, 11.02.2022

СНБО Украины: Киев не собирается возвращать Донбасс военным путем

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) заявил, что украинские власти не собираются возвращать неподконтрольные Киеву территории... РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T22:10

2022-02-11T22:10

2022-02-11T22:12

в мире

оон

россия

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772113445_0:203:2920:1846_1920x0_80_0_0_baed1c8a11148113d6d3b57ca3ed0e2c.jpg

КИЕВ, 11 фев - РИА Новости. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) заявил, что украинские власти не собираются возвращать неподконтрольные Киеву территории Донбасса военным путем."РФ сейчас рассказывает небылицы, что якобы мы военным путем будем возвращать себе Донецкую и Луганскую области. Мы не можем этого делать, потому что мы ответственные за то гражданское население, которое там сейчас находится. Если войска сейчас пойдут в наступление, представьте, какое количество населения может погибнуть при такой операции. Для нас жизнь человека – наивысшая ценность. Вернется ли территория Донецкой и Луганской области домой? Вернется. Вернется ли Крым? Вернется. Просто это вопрос времени… Мы за все существование Украины ни на кого не нападали, но и своего отдавать не будем. Наши военные, мужчины и женщины, будут защищать нашу страну. Сил и средств более чем достаточно", - заявил Данилов по итогам заседания СНБО. Трансляция велась в Facebook офиса президента Украины.Данилов сообщил, что власти не собираются отключать мобильную связь и интернет, работает над тем, чтобы не допустить эскалации со стороны России. При этом Москва категорически отрицает приписываемые ей на Западе и в Киеве агрессивные планы в отношении соседней страны."Мы точно ни интернет, ни мобильную связь отключать не собираемся. Более того, мы пытаемся сделать все возможное, чтобы это не произошло, и чтобы никакого вторжения не было", - сказал он.Киев и западные государства в последнее время постоянно заявляют якобы об усилении "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.

https://ria.ru/20220211/donbass-1772135186.html

https://ria.ru/20220209/voyna-1771750737.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, оон, россия, украина