https://ria.ru/20220211/ukraina-1772385267.html

США сокращают дипприсутствие на Украине

США сокращают дипприсутствие на Украине - РИА Новости, 11.02.2022

США сокращают дипприсутствие на Украине

Власти США призывают всех американских граждан на Украине немедленно покинуть страну, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк... РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T22:07

2022-02-11T22:07

2022-02-11T22:34

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ВАШИНГТОН, 11 фев - РИА Новости. Власти США призывают всех американских граждан на Украине немедленно покинуть страну, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан."Мы продолжаем сокращать численность сотрудников в посольстве в Киеве. Мы призываем всех американских граждан, которые остаются на Украине, немедленно покинуть страну. Мы не можем предсказать будущее. Но риски достаточно высоки", - сказал Салливан на брифинге.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20220211/donbass-1772135186.html

https://ria.ru/20220209/voyna-1771750737.html

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сша, украина, в мире, россия, нато