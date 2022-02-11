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Основатель телеканала "Наш" объявил о начале бессрочных протестов
Основатель телеканала "Наш" объявил о начале бессрочных протестов - РИА Новости, 11.02.2022
Основатель телеканала "Наш" объявил о начале бессрочных протестов
Основатель телеканала "Наш" и бывший депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев анонсировал с понедельника бессрочные протесты из-за введения санкций Совета... РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T21:49
2022-02-11T21:49
в мире
украина
оппозиционная платформа - за жизнь
алексей данилов
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КИЕВ, 11 фев - РИА Новости. Основатель телеканала "Наш" и бывший депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев анонсировал с понедельника бессрочные протесты из-за введения санкций Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО).СНБО Украины, как сообщил секретарь ведомства Алексей Данилов на брифинге в пятницу, принял решение ввести санкции на пять лет против компаний, которые владеют телеканалом "Наш"."То, что сейчас прозвучало, - это закрытие телеканала "Наш". Это значит, что мы переходим к бессрочным протестам, это значит, что мы будем пока (транслироваться – ред.) в интернете. С понедельника мы переходим к бессрочным акциям протеста и всех просим нас поддержать", - заявил Мураев в эфире телеканала "Наш".Бывший депутат добавил, что подробности акции сообщит позже.Мураев при переформатировании на Украине партии "Оппозиционный блок" в "Оппозиционную платформу – За жизнь" вышел из ее состава и создал свою политсилу "Наши". Ранее он являлся владельцем телеканала NewsOne, а позднее основал свой телеканал "Наш". Позже экс-депутат передал телеканал в собственность работающих на нем журналистов.
https://ria.ru/20220211/makron-1772134011.html
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в мире, украина, оппозиционная платформа - за жизнь, алексей данилов
21:49 11.02.2022
 
Основатель телеканала "Наш" объявил о начале бессрочных протестов

Основатель телеканала "Наш" объявил о начале бессрочных протестов из-за санкций СНБО

© REUTERS / Vladislav MusienkoУкраинский политик Евгений Мураев
Украинский политик Евгений Мураев - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
© REUTERS / Vladislav Musienko
Украинский политик Евгений Мураев
Читать ria.ru в
КИЕВ, 11 фев - РИА Новости. Основатель телеканала "Наш" и бывший депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев анонсировал с понедельника бессрочные протесты из-за введения санкций Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО).
СНБО Украины, как сообщил секретарь ведомства Алексей Данилов на брифинге в пятницу, принял решение ввести санкции на пять лет против компаний, которые владеют телеканалом "Наш".
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"То, что сейчас прозвучало, - это закрытие телеканала "Наш". Это значит, что мы переходим к бессрочным протестам, это значит, что мы будем пока (транслироваться – ред.) в интернете. С понедельника мы переходим к бессрочным акциям протеста и всех просим нас поддержать", - заявил Мураев в эфире телеканала "Наш".
Бывший депутат добавил, что подробности акции сообщит позже.
Мураев при переформатировании на Украине партии "Оппозиционный блок" в "Оппозиционную платформу – За жизнь" вышел из ее состава и создал свою политсилу "Наши". Ранее он являлся владельцем телеканала NewsOne, а позднее основал свой телеканал "Наш". Позже экс-депутат передал телеканал в собственность работающих на нем журналистов.
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В миреУкраинаОппозиционная платформа - За жизньАлексей Данилов
 
 
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