https://ria.ru/20220211/ukraina-1772382386.html

Основатель телеканала "Наш" объявил о начале бессрочных протестов

Основатель телеканала "Наш" объявил о начале бессрочных протестов - РИА Новости, 11.02.2022

Основатель телеканала "Наш" объявил о начале бессрочных протестов

Основатель телеканала "Наш" и бывший депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев анонсировал с понедельника бессрочные протесты из-за введения санкций Совета... РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T21:49

2022-02-11T21:49

2022-02-11T21:49

в мире

украина

оппозиционная платформа - за жизнь

алексей данилов

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КИЕВ, 11 фев - РИА Новости. Основатель телеканала "Наш" и бывший депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев анонсировал с понедельника бессрочные протесты из-за введения санкций Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО).СНБО Украины, как сообщил секретарь ведомства Алексей Данилов на брифинге в пятницу, принял решение ввести санкции на пять лет против компаний, которые владеют телеканалом "Наш"."То, что сейчас прозвучало, - это закрытие телеканала "Наш". Это значит, что мы переходим к бессрочным протестам, это значит, что мы будем пока (транслироваться – ред.) в интернете. С понедельника мы переходим к бессрочным акциям протеста и всех просим нас поддержать", - заявил Мураев в эфире телеканала "Наш".Бывший депутат добавил, что подробности акции сообщит позже.Мураев при переформатировании на Украине партии "Оппозиционный блок" в "Оппозиционную платформу – За жизнь" вышел из ее состава и создал свою политсилу "Наши". Ранее он являлся владельцем телеканала NewsOne, а позднее основал свой телеканал "Наш". Позже экс-депутат передал телеканал в собственность работающих на нем журналистов.

https://ria.ru/20220211/makron-1772134011.html

https://ria.ru/20210204/sanktsii-1596062582.html

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в мире, украина, оппозиционная платформа - за жизнь, алексей данилов