17:35 11.02.2022 (обновлено: 00:09 12.02.2022)
Киев запросил у Москвы данные о районах военной деятельности
Киев запросил у России разъяснения по поводу военной деятельности в приграничных районах
© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военные на линии соприкосновения в Донецкой области
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военные на линии соприкосновения в Донецкой области
КИЕВ, 11 фев — РИА Новости. Министерство иностранных дел Украины потребовало от России детальные разъяснения о военной деятельности в приграничных районах и Крыму, сообщил глава ведомства Дмитрий Кулеба.
"Мы официально применили механизм уменьшения опасности, согласно разделу III Венского документа, и обратились в Российскую Федерацию с запросом предоставить детальные разъяснения по военной деятельности в районах, прилегающих к территории Украины, и во временно оккупированном Крыму. Согласно положениям Венского документа Российская Федерация должна предоставить точные районы проведения военной деятельности, сообщить даты ее завершения, а также наименование, подчиненность, количество военных формирований, <…> типы вооружений и военной техники, участвующие в ней", — написал чиновник в своем твиттере.
Згідно з положеннями Віденського документа, РФ має надати точні райони проведення військової діяльності, повідомити дати її завершення, а також найменування, підпорядкованість, кількість військових формувань; також типи озброєнь та військової техніки, які беруть у ній участь 2/4— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 11, 2022
По словам главы МИД Украины, у Москвы есть 48 часов, чтобы предоставить требуемую информацию.
"В случае ее отсутствия или предоставления недостаточной или ненадлежащей информации, Украина обратится к Российской Федерации и другим государствам — участникам Венского документа о созыве чрезвычайной встречи, на которой Российская Федерация должна будет предоставить разъяснение. Мы продолжим использовать все дипломатические возможности для обеспечения безопасности Украины", — заключил Кулеба.
Росія має 48 годин на відповідь. У разі її відсутності або надання недостатньої чи неналежної інформації, Україна звернеться до РФ та решти держав-учасниць Віденського документа щодо скликання надзвичайної зустрічі, на якій РФ повинна буде надати роз’яснення 3/4— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 11, 2022
Венский документ, принятый в 2011 году на профильном форуме ОБСЕ, нацелен на укрепление доверия и безопасности. В соответствии с договоренностями страны ежегодно обмениваются информацией о военных силах и основных системах вооружений и техники, о планировании в области обороны и военных бюджетах. Документ предусматривает консультации в связи с "необычной военной деятельностью" и опасными инцидентами.
Украинский вопрос и переговоры с Западом
В последние месяцы Запад обвиняет Москву в подготовке "вторжения" на Украину и усиливает свое присутствие в Восточной Европе. В России отвергают все претензии, подчеркивая, что перемещают войска в пределах своих территорий, а также напоминают, что не участвуют во внутриукраинском конфликте и не нарушают никаких договоренностей, в отличие от Киева, который не соблюдает Минские соглашения.
Документ предусматривает проведение конституционной реформы, прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения. При этом сейчас украинские власти сосредоточили на границе с самопровозглашенными ДНР и ЛНР большую часть армии и регулярно обстреливают ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники, переданной западными странами.
В поставках вооружений в общей сложности на миллиарды долларов участвуют США, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария, Румыния, Эстония. Кроме того, на Украину продолжают прибывать иностранные военные инструкторы.
В Москве не раз призывали перестать накачивать регион оружием, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры. Также на фоне происходящего Россия передала Брюсселю и Вашингтону проекты документов о гарантиях безопасности. Главным требованием было нерасширение НАТО на восток, однако именно его Запад проигнорировал в своем письменном ответе.