https://ria.ru/20220211/ukraina-1772339557.html

Киев запросил у Москвы данные о районах военной деятельности

Киев запросил у Москвы данные о районах военной деятельности - РИА Новости, 12.02.2022

Киев запросил у Москвы данные о районах военной деятельности

Министерство иностранных дел Украины потребовало от России детальные разъяснения о военной деятельности в приграничных районах и Крыму, сообщил глава ведомства... РИА Новости, 12.02.2022

2022-02-11T17:35

2022-02-11T17:35

2022-02-12T00:09

в мире

россия

киев

мид украины

ситуация в днр и лнр

владимир путин

севастополь

джо байден

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768434547_0:271:3072:1999_1920x0_80_0_0_e943e1bc8d72b80c00fb019e57b20f2a.jpg

КИЕВ, 11 фев — РИА Новости. Министерство иностранных дел Украины потребовало от России детальные разъяснения о военной деятельности в приграничных районах и Крыму, сообщил глава ведомства Дмитрий Кулеба."Мы официально применили механизм уменьшения опасности, согласно разделу III Венского документа, и обратились в Российскую Федерацию с запросом предоставить детальные разъяснения по военной деятельности в районах, прилегающих к территории Украины, и во временно оккупированном Крыму. Согласно положениям Венского документа Российская Федерация должна предоставить точные районы проведения военной деятельности, сообщить даты ее завершения, а также наименование, подчиненность, количество военных формирований, <…> типы вооружений и военной техники, участвующие в ней", — написал чиновник в своем твиттере.По словам главы МИД Украины, у Москвы есть 48 часов, чтобы предоставить требуемую информацию."В случае ее отсутствия или предоставления недостаточной или ненадлежащей информации, Украина обратится к Российской Федерации и другим государствам — участникам Венского документа о созыве чрезвычайной встречи, на которой Российская Федерация должна будет предоставить разъяснение. Мы продолжим использовать все дипломатические возможности для обеспечения безопасности Украины", — заключил Кулеба.Венский документ, принятый в 2011 году на профильном форуме ОБСЕ, нацелен на укрепление доверия и безопасности. В соответствии с договоренностями страны ежегодно обмениваются информацией о военных силах и основных системах вооружений и техники, о планировании в области обороны и военных бюджетах. Документ предусматривает консультации в связи с "необычной военной деятельностью" и опасными инцидентами.Украинский вопрос и переговоры с ЗападомВ последние месяцы Запад обвиняет Москву в подготовке "вторжения" на Украину и усиливает свое присутствие в Восточной Европе. В России отвергают все претензии, подчеркивая, что перемещают войска в пределах своих территорий, а также напоминают, что не участвуют во внутриукраинском конфликте и не нарушают никаких договоренностей, в отличие от Киева, который не соблюдает Минские соглашения.Документ предусматривает проведение конституционной реформы, прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения. При этом сейчас украинские власти сосредоточили на границе с самопровозглашенными ДНР и ЛНР большую часть армии и регулярно обстреливают ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники, переданной западными странами.В поставках вооружений в общей сложности на миллиарды долларов участвуют США, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария, Румыния, Эстония. Кроме того, на Украину продолжают прибывать иностранные военные инструкторы.В Москве не раз призывали перестать накачивать регион оружием, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры. Также на фоне происходящего Россия передала Брюсселю и Вашингтону проекты документов о гарантиях безопасности. Главным требованием было нерасширение НАТО на восток, однако именно его Запад проигнорировал в своем письменном ответе.

https://ria.ru/20220211/nato-1772275301.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220211/kiev-1772321684.html

россия

киев

севастополь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, киев, мид украины, ситуация в днр и лнр, владимир путин, севастополь, джо байден, оон