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Власти Нидерландов призвали своих граждан как можно скорее покинуть Украину
Власти Нидерландов призвали своих граждан как можно скорее покинуть Украину - РИА Новости, 11.02.2022
Власти Нидерландов призвали своих граждан как можно скорее покинуть Украину
Власти Нидерландов призвали сограждан покинуть Украину как можно скорее, передает BNR News Radio со ссылкой на посла страны в Киеве Йеннеса де Мола. РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T17:08
2022-02-11T17:22
в мире
нидерланды
киев
украина
нато
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ПАРИЖ, 11 фев - РИА Новости. Власти Нидерландов призвали сограждан покинуть Украину как можно скорее, передает BNR News Radio со ссылкой на посла страны в Киеве Йеннеса де Мола.По словам дипломата, речь идет не об эвакуации, а о рекомендации от Гааги согражданам добровольно покинуть Украину.По данным радиостанции, во Львове создается центр экстренной помощи, инициированный голландской стороной, куда голландцы могут обратиться за срочными документами или информацией.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины и угрожают новыми чувствительными санкциями. Администрация президента США Джо Байдена на фоне риторики о приписываемых РФ планах возможного вторжения на Украину начала отправку дополнительных военных в Европу. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
https://ria.ru/20220211/zelenskiy-1772324471.html
https://ria.ru/20220211/strategiya-1772260156.html
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в мире, нидерланды, киев, украина, нато
17:08 11.02.2022 (обновлено: 17:22 11.02.2022)
 
Власти Нидерландов призвали своих граждан как можно скорее покинуть Украину

Посол Нидерландов де Мола призвал своих граждан как можно скорее покинуть Украину

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Флаг Украины
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ПАРИЖ, 11 фев - РИА Новости. Власти Нидерландов призвали сограждан покинуть Украину как можно скорее, передает BNR News Radio со ссылкой на посла страны в Киеве Йеннеса де Мола.
По словам дипломата, речь идет не об эвакуации, а о рекомендации от Гааги согражданам добровольно покинуть Украину.
Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
Вчера, 16:44
На Украине назвали два сценария ухода Зеленского с поста
По данным радиостанции, во Львове создается центр экстренной помощи, инициированный голландской стороной, куда голландцы могут обратиться за срочными документами или информацией.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины и угрожают новыми чувствительными санкциями. Администрация президента США Джо Байдена на фоне риторики о приписываемых РФ планах возможного вторжения на Украину начала отправку дополнительных военных в Европу. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
Флаг США - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
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В миреНидерландыКиевУкраинаНАТО
 
 
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