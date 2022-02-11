https://ria.ru/20220211/ukraina-1772331736.html

Власти Нидерландов призвали своих граждан как можно скорее покинуть Украину

Власти Нидерландов призвали своих граждан как можно скорее покинуть Украину - РИА Новости, 11.02.2022

Власти Нидерландов призвали своих граждан как можно скорее покинуть Украину

Власти Нидерландов призвали сограждан покинуть Украину как можно скорее, передает BNR News Radio со ссылкой на посла страны в Киеве Йеннеса де Мола. РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T17:08

2022-02-11T17:08

2022-02-11T17:22

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ПАРИЖ, 11 фев - РИА Новости. Власти Нидерландов призвали сограждан покинуть Украину как можно скорее, передает BNR News Radio со ссылкой на посла страны в Киеве Йеннеса де Мола.По словам дипломата, речь идет не об эвакуации, а о рекомендации от Гааги согражданам добровольно покинуть Украину.По данным радиостанции, во Львове создается центр экстренной помощи, инициированный голландской стороной, куда голландцы могут обратиться за срочными документами или информацией.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины и угрожают новыми чувствительными санкциями. Администрация президента США Джо Байдена на фоне риторики о приписываемых РФ планах возможного вторжения на Украину начала отправку дополнительных военных в Европу. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.

https://ria.ru/20220211/zelenskiy-1772324471.html

https://ria.ru/20220211/strategiya-1772260156.html

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в мире, нидерланды, киев, украина, нато