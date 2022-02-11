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Урегулирование конфликта на Украине находится на нуле, заявил Козак
Урегулирование конфликта на Украине находится на нуле, заявил Козак - РИА Новости, 11.02.2022
Урегулирование конфликта на Украине находится на нуле, заявил Козак
Урегулирование конфликта на Украине сейчас находится на нулевой отметке, на уровне 2015 года, заявил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак. РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T16:35
2022-02-11T16:41
в мире
россия
дмитрий козак
украина
минские соглашения
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Урегулирование конфликта на Украине сейчас находится на нулевой отметке, на уровне 2015 года, заявил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак."Абсолютно абсурдная ситуация, которая показывает, что все семь лет с момента подписания соглашения это был полный блеф. Мы находимся на нулевой отметке, на которой остановились 9 марта 2015 года", - сказал Козак журналистам.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов. Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта.
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в мире, россия, дмитрий козак, украина, минские соглашения, ситуация в днр и лнр
16:35 11.02.2022 (обновлено: 16:41 11.02.2022)
 
Урегулирование конфликта на Украине находится на нуле, заявил Козак

Замглавы АП Козак: урегулирование конфликта на Украине находится на уровне 2015 года

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкДмитрий Козак
Дмитрий Козак - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Козак
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Урегулирование конфликта на Украине сейчас находится на нулевой отметке, на уровне 2015 года, заявил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак.
"Абсолютно абсурдная ситуация, которая показывает, что все семь лет с момента подписания соглашения это был полный блеф. Мы находимся на нулевой отметке, на которой остановились 9 марта 2015 года", - сказал Козак журналистам.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов. Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
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В миреРоссияДмитрий КозакУкраинаМинские соглашенияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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