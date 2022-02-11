https://ria.ru/20220211/ukraina-1772316097.html

Госдеп разослал в НАТО инструкции для переговоров по Украине, заявил Козак

Госдеп разослал в НАТО инструкции для переговоров по Украине, заявил Козак - РИА Новости, 11.02.2022

Госдеп разослал в НАТО инструкции для переговоров по Украине, заявил Козак

Госдепартамент США разослал всем партнерам по НАТО инструкции, как затягивать переговоры по Украине с участием России, точнее, как вести их в тупик, заявил... РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T16:12

2022-02-11T16:12

2022-02-11T16:23

в мире

государственный департамент сша

дмитрий козак

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россия

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Госдепартамент США разослал всем партнерам по НАТО инструкции, как затягивать переговоры по Украине с участием России, точнее, как вести их в тупик, заявил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак.По его словам, в альянсе "получили инструкции Государственного департамента США всем странам-членам НАТО о том, каким образом вести переговоры с Россией относительно урегулирования конфликта на юго-востоке Украины"."Это инструкция о том, как заводить все переговоры в тупик и затягивать их", - сказал журналистам Козак.

https://ria.ru/20220211/kozak-1772314650.html

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в мире, государственный департамент сша, дмитрий козак, сша, россия, нато