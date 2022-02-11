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Госдеп разослал в НАТО инструкции для переговоров по Украине, заявил Козак
Госдеп разослал в НАТО инструкции для переговоров по Украине, заявил Козак - РИА Новости, 11.02.2022
Госдеп разослал в НАТО инструкции для переговоров по Украине, заявил Козак
Госдепартамент США разослал всем партнерам по НАТО инструкции, как затягивать переговоры по Украине с участием России, точнее, как вести их в тупик, заявил... РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T16:12
2022-02-11T16:23
в мире
государственный департамент сша
дмитрий козак
сша
россия
нато
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Госдепартамент США разослал всем партнерам по НАТО инструкции, как затягивать переговоры по Украине с участием России, точнее, как вести их в тупик, заявил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак.По его словам, в альянсе "получили инструкции Государственного департамента США всем странам-членам НАТО о том, каким образом вести переговоры с Россией относительно урегулирования конфликта на юго-востоке Украины"."Это инструкция о том, как заводить все переговоры в тупик и затягивать их", - сказал журналистам Козак.
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в мире, государственный департамент сша, дмитрий козак, сша, россия, нато
16:12 11.02.2022 (обновлено: 16:23 11.02.2022)
 
Госдеп разослал в НАТО инструкции для переговоров по Украине, заявил Козак

Козак: Госдеп разослал странам НАТО инструкции, как затягивать переговоры по Украине

© Sputnik / Артур Габдрахманов / Перейти в фотобанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
© Sputnik / Артур Габдрахманов
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Здание Государственного департамента США в Вашингтоне
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Госдепартамент США разослал всем партнерам по НАТО инструкции, как затягивать переговоры по Украине с участием России, точнее, как вести их в тупик, заявил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак.
По его словам, в альянсе "получили инструкции Государственного департамента США всем странам-членам НАТО о том, каким образом вести переговоры с Россией относительно урегулирования конфликта на юго-востоке Украины".
"Это инструкция о том, как заводить все переговоры в тупик и затягивать их", - сказал журналистам Козак.
Дмитрий Козак - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
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Украина манипулирует Германией и Францией, заявил Козак
 
В миреГосударственный департамент СШАДмитрий КозакСШАРоссияНАТО
 
 
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