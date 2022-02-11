https://ria.ru/20220211/ukraina-1772313233.html

Козак раскрыл детали переговоров в "нормандском формате"

Козак раскрыл детали переговоров в "нормандском формате" - РИА Новости, 11.02.2022

Козак раскрыл детали переговоров в "нормандском формате"

Киев саботирует выполнение "Минска-2", переговоры вчера были безрезультатными, заявил замглавы администрации президента России Дмитрий Козак. РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T16:00

2022-02-11T16:00

2022-02-11T18:00

в мире

ситуация в днр и лнр

украина

россия

дмитрий козак

минские соглашения

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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Киев саботирует выполнение "Минска-2", переговоры вчера были безрезультатными, заявил замглавы администрации президента России Дмитрий Козак."Но отрицательный результат — тоже результат: появилась полная ясность относительно того, чего стоят все заявления различных политиков и партнеров по "нормандскому формату" и их приверженности Минским соглашениям", — добавил он.По его словам, трое из четырех участников формата не готовы выполнять договоренности и даже отказываются цитировать их основные положения."К сожалению, <...> Украина манипулирует Германией и Францией, а Германия и Франция с удовольствием поддаются на эти манипуляции, поддерживают все те идеи и предложения, абсурдные абсолютно, любой ценой, даже попадая в абсолютно глупое положение. <...> Пытаются ускользнуть, для того чтобы не выполнять свои обязательства", — сказал Козак.Представитель России подчеркнул, что сейчас урегулирование конфликта находится на нулевой отметке, на уровне 2015 года.Так называемый нормандский формат переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. Стороны на разных уровнях обсуждают перспективы взаимодействия в этом формате.В последнее время украинская армия сосредоточила на востоке страны более половины личного состава и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники — ударного турецкого беспилотника Bayraktar, а также РСЗО "Смерч" и "Ураган". Помимо этого, в их распоряжении есть противотанковые ракетные комплексы Javelin, поставленные из США в качестве военной помощи. Москва много раз обращала внимание Вашингтона и европейских стран на то, что украинские власти всячески пытаются саботировать выполнение минских договоренностей.Западные страны неоднократно заявляли о подготовке Россией "вторжения" на Украину. В Москве обвинения отрицают — там полагают, что эти сообщения служат предлогом для размещения в Восточной Европе американских войск и сил НАТО.

https://ria.ru/20220211/donbass-1772135186.html

https://ria.ru/20220211/minsk-2-1772181502.html

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Козак рассказал о результатах "нормандских" переговоров в Берлине Встреча политсоветников "нормандского формата" в Берлине показала, что три из четырех его участников не готовы выполнять минские соглашения, заявил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак. "Стало ясно, что все эти годы, семь лет - через два дня будет семь лет минскому комплексу мер - вели игру. Оказалось, что три из четырех участников "нормандского" формата не готовы выполнять минские соглашения. Даже упоминания самих положений - мы предлагали процитировать... коллеги нам сказали, что это невозможно", - заявил Козак журналистам. 2022-02-11T16:00 true PT1M41S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, ситуация в днр и лнр, украина, россия, дмитрий козак, минские соглашения