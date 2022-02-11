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Депутат бундестага призвал Киев перестать "водить Запад за нос"
Депутат бундестага призвал Киев перестать "водить Запад за нос" - РИА Новости, 11.02.2022
Депутат бундестага призвал Киев перестать "водить Запад за нос"
Водить Запад за нос у Киева больше не получится, переговоры с Донбассом должны быть начаты, заявил РИА Новости член комитета бундестага ФРГ по международной... РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T15:39
2022-02-11T15:39
в мире
германия
бундестаг германии
альтернатива для германии (партия)
украина
минские соглашения
ситуация в днр и лнр
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БЕРЛИН, 11 фев - РИА Новости. Водить Запад за нос у Киева больше не получится, переговоры с Донбассом должны быть начаты, заявил РИА Новости член комитета бундестага ФРГ по международной политике Штеффен Котре ("Альтернатива для Германии"), комментируя итоги встречи политических советников нормандского формата, которые прошли в германской столице в четверг.Ранее в Берлине прошли переговоры политических советников "нормандской четверки" (Россия, Украина, Франции, ФРГ) по украинскому урегулированию. Как заявил журналистам по итогам встречи, которая продолжалась почти девять часов, глава российской делегации, замглавы администрации президента России Дмитрий Козак, Украина торпедировала предложения о начале переговоров с Донбассом, что соответствует содержанию минского комплекса мер, итоговые документы не были подписаны. Дальнейшие встречи на министерском или на высшем уровне в рамках формата не обсуждались. Представитель кабмина ФРГ заявил в пятницу, что очередная встреча политсоветников нормандского формата запланирована в марте."Запад больше не должен позволять Киеву водить себя за нос. Украина теперь сама должна сделать важный шаг и выполнить минские договоренности. И она должна, наконец, поговорить с представителями областей, стремящихся к автономии", - считает Котре.По словам парламентария, позиции сторон в настоящее время достаточно жесткие, поэтому "срочно необходим сигнал деэскалации и сотрудничества". В качестве такого сигнала со стороны Германии "предлагается, наконец, запустить "Северный поток 2", сказал Котре. Он призвал также прекратить спекуляции вокруг возможных санкций против российского газопровода, подчеркнув, что "вторжения, о котором истерически твердит Запад, не предвидится".Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.Касаясь визитов канцлера ФРГ Олафа Шольца в Киев и Москву, которые состоятся на следующей неделе, соответственно, 14 и 15 февраля, Котре заявил, что глава германского правительства "должен дать понять, что у Германии и Европы есть свои интересы, отличные от интересов Соединенных Штатов". Вместе с тем парламентарий считает, что канцлер Шольц политически "крайне слабая фигура". Нынешний лидер ФРГ не готов занять "четкую позицию" по насущным проблемам Европы, что подтверждает сегодня и "крайне обостренная ситуация", подчеркнул депутат.
https://ria.ru/20220211/neznanie-1772190873.html
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в мире, германия, бундестаг германии, альтернатива для германии (партия), украина, минские соглашения, ситуация в днр и лнр
15:39 11.02.2022
 
Депутат бундестага призвал Киев перестать "водить Запад за нос"

Депутат бундестага Котре призвал Киев не "водить Запад за нос", а говорить с Донбассом

© Фото : официальный сайт Штеффена КотреЧлен комитета бундестага ФРГ по международной политике Штеффен Котре
Член комитета бундестага ФРГ по международной политике Штеффен Котре - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
© Фото : официальный сайт Штеффена Котре
Член комитета бундестага ФРГ по международной политике Штеффен Котре
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БЕРЛИН, 11 фев - РИА Новости. Водить Запад за нос у Киева больше не получится, переговоры с Донбассом должны быть начаты, заявил РИА Новости член комитета бундестага ФРГ по международной политике Штеффен Котре ("Альтернатива для Германии"), комментируя итоги встречи политических советников нормандского формата, которые прошли в германской столице в четверг.
Ранее в Берлине прошли переговоры политических советников "нормандской четверки" (Россия, Украина, Франции, ФРГ) по украинскому урегулированию. Как заявил журналистам по итогам встречи, которая продолжалась почти девять часов, глава российской делегации, замглавы администрации президента России Дмитрий Козак, Украина торпедировала предложения о начале переговоров с Донбассом, что соответствует содержанию минского комплекса мер, итоговые документы не были подписаны. Дальнейшие встречи на министерском или на высшем уровне в рамках формата не обсуждались. Представитель кабмина ФРГ заявил в пятницу, что очередная встреча политсоветников нормандского формата запланирована в марте.
Линда Томас-Гринфилд - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
Вчера, 06:27
Постпред США при ООН продемонстрировала незнание деталей Минских соглашений
"Запад больше не должен позволять Киеву водить себя за нос. Украина теперь сама должна сделать важный шаг и выполнить минские договоренности. И она должна, наконец, поговорить с представителями областей, стремящихся к автономии", - считает Котре.
По словам парламентария, позиции сторон в настоящее время достаточно жесткие, поэтому "срочно необходим сигнал деэскалации и сотрудничества". В качестве такого сигнала со стороны Германии "предлагается, наконец, запустить "Северный поток 2", сказал Котре. Он призвал также прекратить спекуляции вокруг возможных санкций против российского газопровода, подчеркнув, что "вторжения, о котором истерически твердит Запад, не предвидится".
Украинский военный в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
9 февраля, 16:24
В МИД предупредили о последствиях пересмотра Минских соглашений
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Касаясь визитов канцлера ФРГ Олафа Шольца в Киев и Москву, которые состоятся на следующей неделе, соответственно, 14 и 15 февраля, Котре заявил, что глава германского правительства "должен дать понять, что у Германии и Европы есть свои интересы, отличные от интересов Соединенных Штатов". Вместе с тем парламентарий считает, что канцлер Шольц политически "крайне слабая фигура". Нынешний лидер ФРГ не готов занять "четкую позицию" по насущным проблемам Европы, что подтверждает сегодня и "крайне обостренная ситуация", подчеркнул депутат.
Украинские военные в Луганской области - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
7 февраля, 08:00
Украина снова оказалась на крючке Минских соглашений
 
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