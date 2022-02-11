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Евросоюз не обсуждает присоединение Украины, заявили в Еврокомиссии
Евросоюз не обсуждает присоединение Украины, заявили в Еврокомиссии - РИА Новости, 11.02.2022
Евросоюз не обсуждает присоединение Украины, заявили в Еврокомиссии
ЕС признает стремление Украины стать членом ЕС, считает это стремление суверенным правом Украины, но пока этот вопрос не стоит в повестке дня Евросоюза, сообщил РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T14:33
2022-02-11T14:40
украина
в мире
евросоюз
еврокомиссия
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БРЮССЕЛЬ, 11 фев – РИА Новости. ЕС признает стремление Украины стать членом ЕС, считает это стремление суверенным правом Украины, но пока этот вопрос не стоит в повестке дня Евросоюза, сообщил на брифинге в Брюсселе официальный представитель внешнеполитической службы союза Питер Стано."Мы признаем стремление Украины к членству в ЕС, как и ее стремление в НАТО. Это суверенное право Украины, и никто не может на это решение влиять. У нас есть соглашение об ассоциации с Украиной, очень тесное сотрудничество по всем вопросам. Пока вопрос о членстве Украины в повестке ЕС не стоит", - сообщил он.
https://ria.ru/20211209/militarizatsiya-1762959868.html
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украина, в мире, евросоюз, еврокомиссия
14:33 11.02.2022 (обновлено: 14:40 11.02.2022)
 
Евросоюз не обсуждает присоединение Украины, заявили в Еврокомиссии

Представитель ЕК Стано: вопрос присоединения Украины к Евросоюзу не стоит на повестке дня

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкБаннер с символикой Евросоюза на здании Европейской Комиссии в Брюсселе.
Баннер с символикой Евросоюза на здании Европейской Комиссии в Брюсселе. - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Баннер с символикой Евросоюза на здании Европейской Комиссии в Брюсселе.
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БРЮССЕЛЬ, 11 фев – РИА Новости. ЕС признает стремление Украины стать членом ЕС, считает это стремление суверенным правом Украины, но пока этот вопрос не стоит в повестке дня Евросоюза, сообщил на брифинге в Брюсселе официальный представитель внешнеполитической службы союза Питер Стано.
"Мы признаем стремление Украины к членству в ЕС, как и ее стремление в НАТО. Это суверенное право Украины, и никто не может на это решение влиять. У нас есть соглашение об ассоциации с Украиной, очень тесное сотрудничество по всем вопросам. Пока вопрос о членстве Украины в повестке ЕС не стоит", - сообщил он.
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
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В МИД заявили, что Евросоюз подключился к милитаризации Украины
 
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