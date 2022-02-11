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В Хельсинки назвали "Минск" единственным путем решения ситуации на Украине
В Хельсинки назвали "Минск" единственным путем решения ситуации на Украине - РИА Новости, 11.02.2022
В Хельсинки назвали "Минск" единственным путем решения ситуации на Украине
Минские соглашения являются единственным путем решения проблемы между Москвой и Киевом, считает глава МИД Финляндии Пекка Хаависто. РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T14:21
2022-02-11T14:21
в мире
финляндия
мид финляндии
пекка хаависто
украина
россия
ситуация в днр и лнр
минские соглашения
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АНКАРА, 11 фев – РИА Новости. Минские соглашения являются единственным путем решения проблемы между Москвой и Киевом, считает глава МИД Финляндии Пекка Хаависто."Вызывает обеспокоенность наращивание российских войск у границ Украины. Нас также беспокоит, что Россия и Беларусь проводят совместные учения. Киев расположен в сравнительной близости от границы Беларуси. Естественно, общественность обеспокоена и задается вопросом о том, будет ли военное вмешательство? Это будет иметь негативные последствия и для украинской экономики. Поэтому очень важно смягчить кризис. Финляндия обращается как к России, так и к Украине с призывом: Минские соглашения - единственный путь решения этой проблемы", - сказал министр в интервью турецкому агентству "Анадолу". Глава МИД Финляндии находился с визитом в Турции на этой неделе.Министр подчеркнул, что принципы европейской безопасности должны соблюдаться. "Согласно этим принципам, страны могут быть союзниками, но важно не допустить разделение Европы, как это было во время холодной войны. С точки зрения Финляндии, этот период остался позади", - добавил министр.Что касается вопроса о том, станет ли Финляндия членом НАТО, то министр иностранных дел Финляндии подчеркнул, что его страна не является членом НАТО, но тесно сотрудничает с альянсом. "Мы удовлетворены нынешним положением, ситуация... отвечает нашим интересам. Считаю, что большая часть населения довольна курсом Хельсинки. На данный момент у нас нет планов вступления в НАТО", - отметил он.Запад обвиняет РФ в планах по эскалации ситуации вокруг Украины. В Москве это категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.Как заявил по итогам переговоров с британской коллегой Лиз Трасс глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не хочет никому угрожать, угрожают ей. А постоянный представитель России при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов сказал РИА Новости, что миф о "российской угрозе на Украине" выгоден Западу, он позволяет увеличивать военные бюджеты и наращивать военное присутствие вблизи границ с Россией.
https://ria.ru/20220211/neznanie-1772190873.html
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в мире, финляндия, мид финляндии, пекка хаависто, украина, россия, ситуация в днр и лнр, минские соглашения
14:21 11.02.2022
 
В Хельсинки назвали "Минск" единственным путем решения ситуации на Украине

Глава МИД Финляндии Хаависто: Минские соглашения — единственный путь для Москвы и Киева

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто во время пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Санкт-Петербурге
Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто во время пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто во время пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Санкт-Петербурге
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АНКАРА, 11 фев – РИА Новости. Минские соглашения являются единственным путем решения проблемы между Москвой и Киевом, считает глава МИД Финляндии Пекка Хаависто.
"Вызывает обеспокоенность наращивание российских войск у границ Украины. Нас также беспокоит, что Россия и Беларусь проводят совместные учения. Киев расположен в сравнительной близости от границы Беларуси. Естественно, общественность обеспокоена и задается вопросом о том, будет ли военное вмешательство? Это будет иметь негативные последствия и для украинской экономики. Поэтому очень важно смягчить кризис. Финляндия обращается как к России, так и к Украине с призывом: Минские соглашения - единственный путь решения этой проблемы", - сказал министр в интервью турецкому агентству "Анадолу". Глава МИД Финляндии находился с визитом в Турции на этой неделе.
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Министр подчеркнул, что принципы европейской безопасности должны соблюдаться. "Согласно этим принципам, страны могут быть союзниками, но важно не допустить разделение Европы, как это было во время холодной войны. С точки зрения Финляндии, этот период остался позади", - добавил министр.
Что касается вопроса о том, станет ли Финляндия членом НАТО, то министр иностранных дел Финляндии подчеркнул, что его страна не является членом НАТО, но тесно сотрудничает с альянсом. "Мы удовлетворены нынешним положением, ситуация... отвечает нашим интересам. Считаю, что большая часть населения довольна курсом Хельсинки. На данный момент у нас нет планов вступления в НАТО", - отметил он.
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Запад обвиняет РФ в планах по эскалации ситуации вокруг Украины. В Москве это категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
Как заявил по итогам переговоров с британской коллегой Лиз Трасс глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не хочет никому угрожать, угрожают ей. А постоянный представитель России при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов сказал РИА Новости, что миф о "российской угрозе на Украине" выгоден Западу, он позволяет увеличивать военные бюджеты и наращивать военное присутствие вблизи границ с Россией.
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