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Очередной самолет с военной помощью от США прибыл на Украину
Очередной самолет с военной помощью от США прибыл на Украину - РИА Новости, 11.02.2022
Очередной самолет с военной помощью от США прибыл на Украину
Очередной самолет с военной помощью от США прибыл на Украину, борт доставил 90 тонн боеприпасов, сообщил в пятницу министр обороны Украины Алексей Резников. РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T14:07
2022-02-11T14:07
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КИЕВ, 11 фев - РИА Новости. Очередной самолет с военной помощью от США прибыл на Украину, борт доставил 90 тонн боеприпасов, сообщил в пятницу министр обороны Украины Алексей Резников.Издание "РБК-Украина" со ссылкой на источник в минобороны Украины сообщало, что поставки материально-технической военной помощи от США планируются объемом порядка 45 рейсов."Птицы прилетают, словно возвращаются из теплых краев! Сегодня поступило еще 90 тонн боеприпасов от США для вооруженных сил Украины. Общий вес военной помощи от США сейчас достигает 1,3 тысячи тонн!" - написал Резников в Facebook.Начиная с 2014 года страны НАТО во главе с США поставляют оружие Украине и тренируют ее военных, что прямо нарушает минские соглашения и негативно влияет на урегулирование в Донбассе. В поставках в общей сложности на миллиарды долларов участвуют, помимо американцев, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария Румыния, Эстония.Киев и западные государства в последнее время постоянно заявляют якобы об усилении "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
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в мире, дмитрий песков, россия, чехия, франция, министерство обороны украины, рбк (медиагруппа), facebook
14:07 11.02.2022
 
Очередной самолет с военной помощью от США прибыл на Украину

Министр обороны Украины Резников: очередной самолет с военной помощью прибыл из США

© REUTERS / Ukrainian Defence MinistryУкраинский военнослужащий с американским боеприпасом M141 Bunker Defeat Munition
Украинский военнослужащий с американским боеприпасом M141 Bunker Defeat Munition - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
© REUTERS / Ukrainian Defence Ministry
Украинский военнослужащий с американским боеприпасом M141 Bunker Defeat Munition
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КИЕВ, 11 фев - РИА Новости. Очередной самолет с военной помощью от США прибыл на Украину, борт доставил 90 тонн боеприпасов, сообщил в пятницу министр обороны Украины Алексей Резников.
Издание "РБК-Украина" со ссылкой на источник в минобороны Украины сообщало, что поставки материально-технической военной помощи от США планируются объемом порядка 45 рейсов.
"Птицы прилетают, словно возвращаются из теплых краев! Сегодня поступило еще 90 тонн боеприпасов от США для вооруженных сил Украины. Общий вес военной помощи от США сейчас достигает 1,3 тысячи тонн!" - написал Резников в Facebook.
Начиная с 2014 года страны НАТО во главе с США поставляют оружие Украине и тренируют ее военных, что прямо нарушает минские соглашения и негативно влияет на урегулирование в Донбассе. В поставках в общей сложности на миллиарды долларов участвуют, помимо американцев, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария Румыния, Эстония.
Киев и западные государства в последнее время постоянно заявляют якобы об усилении "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
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В миреДмитрий ПесковРоссияЧехияФранцияМинистерство обороны УкраиныРБК (медиагруппа)Facebook
 
 
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