https://ria.ru/20220211/ukraina-1772280923.html

Очередной самолет с военной помощью от США прибыл на Украину

Очередной самолет с военной помощью от США прибыл на Украину - РИА Новости, 11.02.2022

Очередной самолет с военной помощью от США прибыл на Украину

Очередной самолет с военной помощью от США прибыл на Украину, борт доставил 90 тонн боеприпасов, сообщил в пятницу министр обороны Украины Алексей Резников. РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T14:07

2022-02-11T14:07

2022-02-11T14:07

в мире

дмитрий песков

россия

чехия

франция

министерство обороны украины

рбк (медиагруппа)

facebook

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/09/1771856261_0:1:961:541_1920x0_80_0_0_51af6aa3b86e343d197690582b45c2ab.jpg

КИЕВ, 11 фев - РИА Новости. Очередной самолет с военной помощью от США прибыл на Украину, борт доставил 90 тонн боеприпасов, сообщил в пятницу министр обороны Украины Алексей Резников.Издание "РБК-Украина" со ссылкой на источник в минобороны Украины сообщало, что поставки материально-технической военной помощи от США планируются объемом порядка 45 рейсов."Птицы прилетают, словно возвращаются из теплых краев! Сегодня поступило еще 90 тонн боеприпасов от США для вооруженных сил Украины. Общий вес военной помощи от США сейчас достигает 1,3 тысячи тонн!" - написал Резников в Facebook.Начиная с 2014 года страны НАТО во главе с США поставляют оружие Украине и тренируют ее военных, что прямо нарушает минские соглашения и негативно влияет на урегулирование в Донбассе. В поставках в общей сложности на миллиарды долларов участвуют, помимо американцев, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария Румыния, Эстония.Киев и западные государства в последнее время постоянно заявляют якобы об усилении "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.

россия

чехия

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, дмитрий песков, россия, чехия, франция, министерство обороны украины, рбк (медиагруппа), facebook