https://ria.ru/20220211/ukraina-1772269149.html
Оппозиция ФРГ прокомментировала возможность вступления Украины в НАТО
Оппозиция ФРГ прокомментировала возможность вступления Украины в НАТО - РИА Новости, 11.02.2022
Оппозиция ФРГ прокомментировала возможность вступления Украины в НАТО
Украине стоит быть нейтральным государством, а не вступать в военные альянсы, считает лидер находящейся в оппозиции немецкой партии "Альтернатива для Германии"... РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T13:31
2022-02-11T13:31
2022-02-11T13:31
в мире
дмитрий песков
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северный поток — 2
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БЕРЛИН, 11 фев - РИА Новости. Украине стоит быть нейтральным государством, а не вступать в военные альянсы, считает лидер находящейся в оппозиции немецкой партии "Альтернатива для Германии" Тино Крупалла.Говоря о суверенитете государств, политик также отметил, что вопрос о запуске трубопровода "Северный поток 2" должен решаться исключительно Германией, а не США.Крупалла также призвал к диалогу с Россией, отметил важность формата Россия-НАТО. Он также заявил, что ему не нравится "риторика войны", которая, по его словам, распространяется и СМИ в Германии.Киев и западные государства в последнее время постоянно заявляют якобы об усилении "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а утверждения об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
https://ria.ru/20220207/ukraina-1771519251.html
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в мире, дмитрий песков, россия, киев, сша, нато, северный поток — 2
Оппозиция ФРГ прокомментировала возможность вступления Украины в НАТО
Оппозиция ФРГ о вступлении Украины в НАТО: ей стоит быть нейтральным государством