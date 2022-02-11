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Оппозиция ФРГ прокомментировала возможность вступления Украины в НАТО
Оппозиция ФРГ прокомментировала возможность вступления Украины в НАТО - РИА Новости, 11.02.2022
Оппозиция ФРГ прокомментировала возможность вступления Украины в НАТО
Украине стоит быть нейтральным государством, а не вступать в военные альянсы, считает лидер находящейся в оппозиции немецкой партии "Альтернатива для Германии"... РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T13:31
2022-02-11T13:31
в мире
дмитрий песков
россия
киев
сша
нато
северный поток — 2
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БЕРЛИН, 11 фев - РИА Новости. Украине стоит быть нейтральным государством, а не вступать в военные альянсы, считает лидер находящейся в оппозиции немецкой партии "Альтернатива для Германии" Тино Крупалла.Говоря о суверенитете государств, политик также отметил, что вопрос о запуске трубопровода "Северный поток 2" должен решаться исключительно Германией, а не США.Крупалла также призвал к диалогу с Россией, отметил важность формата Россия-НАТО. Он также заявил, что ему не нравится "риторика войны", которая, по его словам, распространяется и СМИ в Германии.Киев и западные государства в последнее время постоянно заявляют якобы об усилении "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а утверждения об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
https://ria.ru/20220207/ukraina-1771519251.html
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в мире, дмитрий песков, россия, киев, сша, нато, северный поток — 2
13:31 11.02.2022
 
Оппозиция ФРГ прокомментировала возможность вступления Украины в НАТО

Оппозиция ФРГ о вступлении Украины в НАТО: ей стоит быть нейтральным государством

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗдание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
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БЕРЛИН, 11 фев - РИА Новости. Украине стоит быть нейтральным государством, а не вступать в военные альянсы, считает лидер находящейся в оппозиции немецкой партии "Альтернатива для Германии" Тино Крупалла.

"Украина - суверенное государство. Каждая страна сама выбирает, присоединяться ли к альянсам, здесь нужно согласие всех других стран-членов, сейчас это не тот случай... Украине стоит пойти по пути Финляндии или Швеции... Быть нейтральной", - заявил политик в эфире телеканала ZDF.

Говоря о суверенитете государств, политик также отметил, что вопрос о запуске трубопровода "Северный поток 2" должен решаться исключительно Германией, а не США.
Крупалла также призвал к диалогу с Россией, отметил важность формата Россия-НАТО. Он также заявил, что ему не нравится "риторика войны", которая, по его словам, распространяется и СМИ в Германии.
Киев и западные государства в последнее время постоянно заявляют якобы об усилении "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а утверждения об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Эмблема НАТО - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
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В миреДмитрий ПесковРоссияКиевСШАНАТОСеверный поток — 2
 
 
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