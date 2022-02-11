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Эксперт оценил призыв Байдена к американцам покинуть Украину

Эксперт оценил призыв Байдена к американцам покинуть Украину - РИА Новости, 11.02.2022

Эксперт оценил призыв Байдена к американцам покинуть Украину

Призыв президента США Джо Байдена к американцам немедленно покинуть Украину контрпродуктивен и содействует нагнетанию обстановки, сказал РИА Новости программный РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T09:56

2022-02-11T09:56

2022-02-11T09:56

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Призыв президента США Джо Байдена к американцам немедленно покинуть Украину контрпродуктивен и содействует нагнетанию обстановки, сказал РИА Новости программный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев.Президент США Джо Байден ранее призвал американцев покинуть Украину, предупредив, что ситуация там может быстро принять "сумасшедший оборот"."Я считаю, что это заявление действительно подхвачено СМИ и способствует нагнетанию обстановки, потому что пугать людей неотвратимостью войны – для человека уровня президента страны, с учетом того, что нет каких-то признаков того, что это неотвратимый сценарий, это избыточный шаг", - сказал эксперт в беседе с агентством.С другой стороны, Байдена можно понять: в том если вдруг реализуется этот маловероятный сценарий, а он не предпринял никаких превентивных действий для защиты американских граждан, то ему придется за это отвечать, рассуждает Тимофеев. Таким образом, он себя страхует, объясняет он."Это способ подстраховаться. Но вообще я считаю, что это контрпродуктивное заявление, потому что Байден человек информированный. Я уверен, что он понимает, что военный сценарий не является базовым, но при этом делает заявления, которые нагнетают обстановку, содействуют панике, что не нужно здесь", - подчеркнул он.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины и угрожают новыми чувствительными санкциями. Администрация президента США Джо Байдена на фоне риторики о приписываемых РФ планах возможного вторжения на Украину начала отправку дополнительных военных в Европу. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.

россия

киев

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в мире, джо байден, россия, киев, сша, нато