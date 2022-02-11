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Госдеп призвал американцев немедленно покинуть Украину
Госдеп призвал американцев немедленно покинуть Украину - РИА Новости, 11.02.2022
Госдеп призвал американцев немедленно покинуть Украину
Американским гражданам следует покинуть Украину всеми доступными видами транспорта, заявил госдепартамент. РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T01:21
2022-02-11T01:37
в мире
сша
украина
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ВАШИНГТОН, 11 фев - РИА Новости. Американским гражданам следует покинуть Украину всеми доступными видами транспорта, заявил госдепартамент.Таким образом, Вашингтон ужесточил формулировки предупреждения. Ранее американцев призывали лишь изучить возможность отъезда из этой страны.В Госдепе предупредили, что власти США не смогут эвакуировать своих граждан с Украины в случае военных действий, которые могут начаться "в любой момент".В последнее время украинская армия сосредоточила в Донбассе половину личного состава и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники — ударного турецкого беспилотника Bayraktar, а также РСЗО "Смерч" и "Ураган". Помимо этого, в их распоряжении есть противотанковые ракетные комплексы Javelin, поставленные из США в качестве военной помощи. Москва много раз обращала внимание Вашингтона и европейских стран, что украинские власти всячески пытаются саботировать выполнение минских договоренностей.Начиная с 2014 года страны НАТО во главе с США поставляют оружие Украине и тренируют ее военных, что прямо нарушает минские соглашения и негативно влияет на урегулирование в Донбассе. В поставках в общей сложности на миллиарды долларов участвуют, помимо американцев, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария, Румыния, Эстония.При этом западные страны неоднократно заявляли о подготовке Россией "вторжения" на Украину. В Москве обвинения отрицают — там полагают, что эти сообщения служат предлогом для размещения в Восточной Европе американских войск и сил НАТО.
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в мире, сша, украина
01:21 11.02.2022 (обновлено: 01:37 11.02.2022)
 
Госдеп призвал американцев немедленно покинуть Украину

Госдеп призвал американцев немедленно покинуть Украину любым возможным видом транспорта

© AP Photo / J. Scott Applewhite, FileЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
© AP Photo / J. Scott Applewhite, File
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 11 фев - РИА Новости. Американским гражданам следует покинуть Украину всеми доступными видами транспорта, заявил госдепартамент.
Таким образом, Вашингтон ужесточил формулировки предупреждения. Ранее американцев призывали лишь изучить возможность отъезда из этой страны.

"Гражданам США не следует ездить на Украину. Тем, кто находится на Украине, следует уехать сейчас, используя коммерческие или иные доступные для частных лиц варианты транспортировки", - говорится в заявлении.

В Госдепе предупредили, что власти США не смогут эвакуировать своих граждан с Украины в случае военных действий, которые могут начаться "в любой момент".
В последнее время украинская армия сосредоточила в Донбассе половину личного состава и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники — ударного турецкого беспилотника Bayraktar, а также РСЗО "Смерч" и "Ураган". Помимо этого, в их распоряжении есть противотанковые ракетные комплексы Javelin, поставленные из США в качестве военной помощи. Москва много раз обращала внимание Вашингтона и европейских стран, что украинские власти всячески пытаются саботировать выполнение минских договоренностей.
Начиная с 2014 года страны НАТО во главе с США поставляют оружие Украине и тренируют ее военных, что прямо нарушает минские соглашения и негативно влияет на урегулирование в Донбассе. В поставках в общей сложности на миллиарды долларов участвуют, помимо американцев, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария, Румыния, Эстония.
При этом западные страны неоднократно заявляли о подготовке Россией "вторжения" на Украину. В Москве обвинения отрицают — там полагают, что эти сообщения служат предлогом для размещения в Восточной Европе американских войск и сил НАТО.
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