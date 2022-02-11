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Путину доложат об организации Конгресса молодых ученых
Путину доложат об организации Конгресса молодых ученых - РИА Новости, 11.02.2022
Путину доложат об организации Конгресса молодых ученых
Президент России Владимир Путин поручил до 30 декабря доложить об организации Конгресса молодых ученых с личным участием бизнеса и чиновников, сообщается на... РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T11:31
2022-02-11T11:32
россия
фонд "росконгресс"
общество
владимир путин
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 30 декабря доложить об организации Конгресса молодых ученых с личным участием бизнеса и чиновников, сообщается на сайте Кремля."Обеспечить начиная с 2022 года ежегодное проведение фондом "Росконгресс" Конгресса молодых ученых на федеральной территории "Сириус" и мероприятий – спутников Конгресса молодых ученых в субъектах Российской Федерации, предусмотрев личное участие в таких мероприятиях высших должностных лиц соответствующих субъектов Российской Федерации и представителей бизнеса", - говорится в перечне поручений.Доклад необходимо предоставить до 30 декабря.
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россия, фонд "росконгресс", общество, владимир путин
11:31 11.02.2022 (обновлено: 11:32 11.02.2022)
 
Путину доложат об организации Конгресса молодых ученых

Президент Путин поручил до 30 декабря доложить об организации Конгресса молодых ученых

© РИА Новости / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
© РИА Новости
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Президент РФ Владимир Путин
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 30 декабря доложить об организации Конгресса молодых ученых с личным участием бизнеса и чиновников, сообщается на сайте Кремля.
"Обеспечить начиная с 2022 года ежегодное проведение фондом "Росконгресс" Конгресса молодых ученых на федеральной территории "Сириус" и мероприятий – спутников Конгресса молодых ученых в субъектах Российской Федерации, предусмотрев личное участие в таких мероприятиях высших должностных лиц соответствующих субъектов Российской Федерации и представителей бизнеса", - говорится в перечне поручений.
Доклад необходимо предоставить до 30 декабря.
Сотрудник научного центра Функциональные микро/наносистемы МГТУ им. Н.Э. Баумана в процессе измерения электрических характеристик тонкопленочного покрытия - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
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РоссияФонд "Росконгресс"ОбществоВладимир Путин
 
 
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