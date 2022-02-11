https://ria.ru/20220211/uchenye-1772223120.html

Путин поручил создать условия для привлечения в Россию иностранных ученых

Путин поручил создать условия для привлечения в Россию иностранных ученых - РИА Новости, 11.02.2022

Путин поручил создать условия для привлечения в Россию иностранных ученых

Президент России Владимир Путин поручил правительству создать условия привлечения иностранных ученых, сообщается на сайте Кремля. РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T10:55

2022-02-11T10:55

2022-02-11T12:57

владимир путин

общество

наука

россия

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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству создать условия привлечения иностранных ученых, сообщается на сайте Кремля."Обеспечить изменение подходов к реализации мер по привлечению ведущих ученых в российские образовательные организации высшего образования, научные организации и государственные научные центры Российской Федерации, предусмотрев: создание условий для привлечения к работе в России ведущих ученых, аспирантов и молодых исследователей из числа иностранных граждан и соотечественников, проживающих за рубежом", — говорится в перечне поручений.В частности, они смогут получать информацию о возможности работы и преподавания в России по принципу "одного окна".Выполнить это указание главы государства необходимо до 1 сентября.Российский лидер ранее утвердил перечень поручений по итогам совместного заседания Государственного совета и Совета при президенте по науке и образованию, состоявшегося 24 декабря 2021 года. Содержащиеся в нем шаги призваны ускорить развитие научной отрасли в стране.

https://ria.ru/20220211/finansirovanie-1772230566.html

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владимир путин, общество, наука, россия