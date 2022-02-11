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Российские и белорусские военные отработают отражение воздушного нападения

Российские и белорусские военные отработают отражение воздушного нападения - РИА Новости, 11.02.2022

Российские и белорусские военные отработают отражение воздушного нападения

Военнослужащие РФ и Белоруссии в рамках совместных учений "Союзная решимость-2022" в пятницу отрабатывают отражение воздушного нападения условного противника,... РИА Новости, 11.02.2022

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МИНСК, 11 фев - РИА Новости. Военнослужащие РФ и Белоруссии в рамках совместных учений "Союзная решимость-2022" в пятницу отрабатывают отражение воздушного нападения условного противника, ведение оборонительного боя, взятие под охрану военных объектов, сообщили в пресс-службе минобороны республики."Сегодня в рамках белорусско-российского совместного оперативного учения "Союзная решимость-2022" основные этапы практических действий войск (сил) развернутся на полигонах "Гожский" и "Брестский", а также на отдельных участках местности на территории Республики Беларусь", - говорится в сообщении пресс-службы минобороны Белоруссии.По информации ведомства, на полигоне "Гожский" подразделения механизированной бригады ВС Белоруссии отрабатывают вопросы ведения оборонительного боя. Подразделения ПВО осуществляют противовоздушное прикрытие пунктов управления, огневых позиций, районов обороны воинских частей и подразделений от ударов средств воздушного нападения противника."На полигоне "Брестский" подразделения сил специальных операций вооруженных сил Беларуси, воздушно-десантных войск и мотострелковыми подразделения Вооруженных Сил Российской Федерации отрабатывают вопросы взятия под охрану военных объектов, тыловых колонн, а также вскрытия схронов незаконных вооруженных формирований", - отметили в ведомстве.По информации минобороны, также в ходе учений в пятницу военнослужащие проводят розыгрыш разведывательно-поисковых действий по блокированию и уничтожению диверсионно-разведывательных групп условного противника, "отрабатывают вопросы отражения ударов средств воздушного нападения противника с боевой стрельбой", отрабатывают вопросы сохранения живучести, вывода и занятия оборонительных рубежей.Совместные белорусско-российские учения начались в четверг на общевойсковых полигонах белорусских вооруженных сил. Они знаменуют собой второй этап проверки сил реагирования Союзного государства, который продлится до 20 февраля. Цель - отработать отражение внешней агрессии и атак террористов.

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Совместные учения России и Белоруссии "Союзная решимость – 2022" Начались совместные учения России и Белоруссии "Союзная решимость – 2022". Цель – отработать задачи по отражению внешней агрессии, а также по противодействию терроризму и защите интересов Союзного государства. Будет усилена охрана границ и перекрыты каналы доставки оружия и боеприпасов. 2022-02-11T10:02 true PT2M07S

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белоруссия, россия, министерство обороны белоруссии, вооруженные силы белоруссии, в мире, вооруженные силы рф