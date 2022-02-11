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В Крыму прошли учения с участием ракетных комплексов "Бастион"
В Крыму прошли учения с участием ракетных комплексов "Бастион" - РИА Новости, 11.02.2022
В Крыму прошли учения с участием ракетных комплексов "Бастион"
Дивизионы береговых ракетных комплексов "Бастион" Черноморского флота совершили марши в Крыму для проведения учений, сообщил отдел информационного обеспечения... РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T08:15
2022-02-11T08:27
безопасность
краснодарский край
республика крым
черноморский флот вмф россии
бастион (ракетный комплекс)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости. Дивизионы береговых ракетных комплексов "Бастион" Черноморского флота совершили марши в Крыму для проведения учений, сообщил отдел информационного обеспечения ЧФ."Дивизионы мобильных береговых ракетных комплексов (БРК) "Бастион" из состава береговых ракетно-артиллерийских бригад Черноморского флота, дислоцированных в Крыму и Краснодарском крае, совершили марши в назначенные районы для выполнения учебно-боевых задач", - говорится в сообщенииВоеннослужащие выполнили развёртывание комплексов, их подготовку к боевому применению и выполнение учебной ракетной стрельбы по морской цели. Расчеты провели тренировки по пополнению боекомплекта, а также по выводу комплексов из-под удара, смене, оборудованию и маскировке новых стартовых позиций, сообщили на флоте.Всего в учении, проведенном в соответствии с планом боевой подготовки Черноморского флота, задействовано более 40 единиц военной и специальной техники.
краснодарский край
республика крым
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безопасность, краснодарский край, республика крым, черноморский флот вмф россии, бастион (ракетный комплекс)
08:15 11.02.2022 (обновлено: 08:27 11.02.2022)
 
В Крыму прошли учения с участием ракетных комплексов "Бастион"

Учения с применением береговых ракетных комплексов "Бастион" провели в Крыму

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкВоеннослужащие во время тактических учений с участием комплекса "Бастион"
Военнослужащие во время тактических учений с участием комплекса Бастион - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Военнослужащие во время тактических учений с участием комплекса "Бастион". Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости. Дивизионы береговых ракетных комплексов "Бастион" Черноморского флота совершили марши в Крыму для проведения учений, сообщил отдел информационного обеспечения ЧФ.
"Дивизионы мобильных береговых ракетных комплексов (БРК) "Бастион" из состава береговых ракетно-артиллерийских бригад Черноморского флота, дислоцированных в Крыму и Краснодарском крае, совершили марши в назначенные районы для выполнения учебно-боевых задач", - говорится в сообщении
Военнослужащие выполнили развёртывание комплексов, их подготовку к боевому применению и выполнение учебной ракетной стрельбы по морской цели. Расчеты провели тренировки по пополнению боекомплекта, а также по выводу комплексов из-под удара, смене, оборудованию и маскировке новых стартовых позиций, сообщили на флоте.
Всего в учении, проведенном в соответствии с планом боевой подготовки Черноморского флота, задействовано более 40 единиц военной и специальной техники.
 
БезопасностьКраснодарский крайРеспублика КрымЧерноморский флот ВМФ РоссииБастион (ракетный комплекс)
 
 
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