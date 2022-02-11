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В Крыму прошли учения с участием ракетных комплексов "Бастион"

В Крыму прошли учения с участием ракетных комплексов "Бастион" - РИА Новости, 11.02.2022

В Крыму прошли учения с участием ракетных комплексов "Бастион"

Дивизионы береговых ракетных комплексов "Бастион" Черноморского флота совершили марши в Крыму для проведения учений, сообщил отдел информационного обеспечения... РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T08:15

2022-02-11T08:15

2022-02-11T08:27

безопасность

краснодарский край

республика крым

черноморский флот вмф россии

бастион (ракетный комплекс)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости. Дивизионы береговых ракетных комплексов "Бастион" Черноморского флота совершили марши в Крыму для проведения учений, сообщил отдел информационного обеспечения ЧФ."Дивизионы мобильных береговых ракетных комплексов (БРК) "Бастион" из состава береговых ракетно-артиллерийских бригад Черноморского флота, дислоцированных в Крыму и Краснодарском крае, совершили марши в назначенные районы для выполнения учебно-боевых задач", - говорится в сообщенииВоеннослужащие выполнили развёртывание комплексов, их подготовку к боевому применению и выполнение учебной ракетной стрельбы по морской цели. Расчеты провели тренировки по пополнению боекомплекта, а также по выводу комплексов из-под удара, смене, оборудованию и маскировке новых стартовых позиций, сообщили на флоте.Всего в учении, проведенном в соответствии с планом боевой подготовки Черноморского флота, задействовано более 40 единиц военной и специальной техники.

краснодарский край

республика крым

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безопасность, краснодарский край, республика крым, черноморский флот вмф россии, бастион (ракетный комплекс)