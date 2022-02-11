https://ria.ru/20220211/ubiystvo-1772077940.html

"Объехал полстраны": маньяк-квартирант Шварц признался в новых убийствах

"Объехал полстраны": маньяк-квартирант Шварц признался в новых убийствах - РИА Новости, 11.02.2022

"Объехал полстраны": маньяк-квартирант Шварц признался в новых убийствах

В Подмосковье завершилось расследование уголовного дела 55-летнего Андрея Головачева, обвиняемого в восьми убийствах. "Серийник" действовал по одной схеме:... РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T08:00

2022-02-11T08:00

2022-02-11T08:12

происшествия

краснодарский край

московская область (подмосковье)

московский уголовный розыск

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости, Виктор Званцев. В Подмосковье завершилось расследование уголовного дела 55-летнего Андрея Головачева, обвиняемого в восьми убийствах. "Серийник" действовал по одной схеме: снимал квартиру или комнату, жестоко расправлялся с хозяином и уезжал в другой регион. О том, где побывал маньяк и сколько всего может быть жертв, — в материале РИА Новости.Знакомый ТТЗимой 1996-го в Ухте (Республика Коми) под автомобильным мостом над рекой Пожня обнаружили двух убитых мужчин с изуродованными лицами. Судебно-медицинская экспертиза установила: обоим выстрелили в голову из одного пистолета ТТ, но в разное время — в ноябре и декабре.Через месяц на обочине трассы нашли еще труп — тоже с простреленной головой. Неподалеку валялась гильза — от того же ТТ. Оперативники выяснили, что всех троих убил член местной преступной группировки Андрей Головачев по кличке Шварц. Причем из-за банальных и случайных ссор.К тому времени его искали за другое преступление. В середине сентября он с приятелем развлекался в кафе и начал приставать к официантке. Получив отказ, выхватил нож, несколько десятков раз ударил девушку в живот, а затем перерезал горло.В 1997-м Головачева арестовали. Ему грозила смертная казнь, однако во время очередного заседания по продлению меры пресечения судья неожиданно отпустил убийцу под подписку о невыезде. Тот сразу скрылся.Застрявший топорСнова Головачева задержали только в начале нулевых в Подмосковье. Дело расследовали больше года, и в мае 2002-го Верховный суд Республики Коми вынес приговор: пожизненное лишение свободы. По словам очевидцев, на заседаниях Шварц вел себя вызывающе и однажды заявил, что считает себя "исполнителем Божьей кары и сам решает, кому жить, а кому умереть".После приговора его этапировали обратно в Московскую область на другой судебный процесс. Оказалось, что, уже находясь в федеральном розыске, он зарубил топором хозяина арендуемой квартиры. Преступнику дали еще несколько лет и отправили в колонию особого режима "Вологодский пятак" на остров Огненный.В десятых годах в областных управлениях СК создали отделы по расследованию нераскрытых преступлений прошлого, и владимирские следователи заметили схожесть убийств, совершенных Головачевым в Подмосковье и неизвестным в Александрове в 1999-м. Там арендатор также зарубил топором владельца дома, а труп закопал в подвале.В то время Головачев как раз прятался в центральном регионе. На допросе он рассказал: действительно жил в Александрове, снимал комнату у мелкого жулика, промышлявшего поборами с гастарбайтеров. Как-то раз поссорились."Не вставая из-за стола, я схватил топор, который, как всегда, стоял у печки, — вспоминал на суде преступник. — Поднял над собой, взял в обе руки и сверху вниз ударил хозяина по голове, скорей всего, в левую часть. Топор застрял в черепе, и я не смог его вытащить. В итоге закопал тело в подвале, убрался в квартире и ушел".В 2014-м Шварцу дали еще девять лет лишения свободы.Продолжительные "гастроли"А вскоре подмосковные следователи, занимавшиеся нераскрытым тройным убийством в конце девяностых в Хотьково, получили оперативную информацию, что к преступлению может быть причастен Головачев.Тот в итоге признался: снимал комнату, случайно проболтался хозяину, что числится в федеральном розыске, и зарубил его топором — а также еще двоих, заглянувших невовремя в гости. Трупы не прятал — просто сбежал. В Краснодарский край.И там не обошлось без резни. По версии СК, в Дагомысе Головачев убил хозяйку съемной квартиры и ее сына, нанеся десятки ножевых ранений и перерезав горло. В соседней Хосте таким же образом расправился с женщиной, сдавшей комнату, затем — с девушками-арендодателями в Шахтах Ростовской области и Воронеже.Сейчас Головачева, уже осужденного за несколько убийств, обвиняют еще в восьми. "У всех характерный почерк: множественные колото-резаные раны и перерезанное горло, — объясняют подмосковные следователи. — Схема одна: преступник подыскивал по объявлениям комнату либо квартиру, убивал хозяина и постояльцев, после чего переезжал в другой город или регион".По мнению экспертов, Шварцем двигала лишь жажда крови — маньяк не грабил, не насиловал."Такие преступники получают удовольствие как от процесса выбора жертвы, так и от самого убийства, — объясняет бывший оперативник МУР Игорь В. — Яркий пример — "битцевский маньяк" Пичушкин. Знакомясь с кем-то в парке, он испытывал наслаждение, когда во время общения с человеком решал, оставить его в живых или нет".Головачеву по совокупности обвинений грозит еще один пожизненный срок. Следователи допускают, что на счету "серийника" могут быть и другие жертвы.

https://ria.ru/20220127/ubiystvo-1769646477.html

https://ria.ru/20211209/ubiystvo-1762800656.html

https://ria.ru/20211113/orel-1758609773.html

https://ria.ru/20210716/ubiystvo-1741432073.html

https://ria.ru/20210714/manyak-1741142071.html

краснодарский край

московская область (подмосковье)

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происшествия, краснодарский край, московская область (подмосковье), московский уголовный розыск, следственный комитет россии (ск рф)