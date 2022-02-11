https://ria.ru/20220211/tv-1772363292.html
FP: Россия "затмила" США в освещении темы Украины в испаноязычном сегменте
FP: Россия "затмила" США в освещении темы Украины в испаноязычном сегменте - РИА Новости, 11.02.2022
FP: Россия "затмила" США в освещении темы Украины в испаноязычном сегменте
В Вашингтоне обеспокоены успехом телеканала RT среди испаноязычной аудитории, пишет Foreign Policy, сославшись на данные исследования компании Omelas. РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T19:17
2022-02-11T19:17
2022-02-11T20:11
маргарита симоньян
анна белкина
россия
телеканал rt
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148840/80/1488408003_0:59:3217:1869_1920x0_80_0_0_92d24f0ee1e532632028a5194426fed5.jpg
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. В Вашингтоне обеспокоены успехом телеканала RT среди испаноязычной аудитории, пишет Foreign Policy, сославшись на данные исследования компании Omelas."Администрация Байдена не торопится решать данную проблему, в то время как профессиональный уровень российских государственных СМИ постоянно растет и, соответственно, повышается качество производимого ими контента", — говорится в публикации.Автор статьи отметил, что особенное беспокойство вызывает тема украинского кризиса. В FP переживают, что российские СМИ якобы "запутают" жителей испаноязычных стран и общин, убедив их, что обострение ситуации "спровоцировали западные страны".Помимо прочего, как подчеркивается в публикации, в минувшем году RT обошел своих конкурентов из США по всем показателям.В самой Omelas также заметили, что испаноязычные пользователи соцсетей действительно симпатизируют России."Тем не менее, нас не удивляет тот факт, что некоторые выбирают отдельные истории и материалы, выдумывают вокруг нашего контента нарративы, которых не существует, — лишь бы найти обоснование собственным теориям", — заявила в ответ на публикацию руководитель отдела коммуникаций телеканала Анна Белкина.Главный редактор RT Маргарита Симоньян, в свою очередь, обратила внимание на высказывание руководителя проекта в Omelas, заявившего, что "Россия может охватить сразу всех испаноязычных пользователей одновременно" вместо того, чтобы "обрабатывать аудиторию в Мексике, Боливии и Чили по отдельности"."Хотите, мы и вас научим охватывать всех пользователей одновременно? И не только на испанском языке", — обратилась в ответ Симоньян.В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину и на том фоне усиливают присутствие в Восточной Европе.В России отвергают все претензии и напоминают, что Киев не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.В Кремле и МИД не раз указывали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые "накачивают" Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.
https://ria.ru/20220121/simonyan-1768967057.html
https://ria.ru/20220203/rt-1770885394.html
https://ria.ru/20220211/donbass-1772135186.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148840/80/1488408003_486:0:3217:2048_1920x0_80_0_0_c5c5d3ed2de4f04f43e0eca4ccccac1a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
маргарита симоньян, анна белкина, россия, телеканал rt
19:17 11.02.2022 (обновлено: 20:11 11.02.2022)
FP: Россия "затмила" США в освещении темы Украины в испаноязычном сегменте
Foreign Policy: Россия обошла США в освещении темы Украины в испаноязычном сегменте
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости.
В Вашингтоне обеспокоены успехом телеканала RT среди испаноязычной аудитории, пишет Foreign Policy
, сославшись на данные исследования компании Omelas.
"Администрация Байдена не торопится решать данную проблему, в то время как профессиональный уровень российских государственных СМИ постоянно растет и, соответственно, повышается качество производимого ими контента", — говорится в публикации.
Автор статьи отметил, что особенное беспокойство вызывает тема украинского кризиса. В FP переживают, что российские СМИ якобы "запутают" жителей испаноязычных стран и общин, убедив их, что обострение ситуации "спровоцировали западные страны".
Помимо прочего, как подчеркивается в публикации, в минувшем году RT обошел своих конкурентов из США
по всем показателям.
В самой Omelas также заметили, что испаноязычные пользователи соцсетей действительно симпатизируют России
.
"Тем не менее, нас не удивляет тот факт, что некоторые выбирают отдельные истории и материалы, выдумывают вокруг нашего контента нарративы, которых не существует, — лишь бы найти обоснование собственным теориям", — заявила в ответ на публикацию руководитель отдела коммуникаций телеканала Анна Белкина
.
Главный редактор RT Маргарита Симоньян
, в свою очередь, обратила внимание на высказывание руководителя проекта в Omelas, заявившего, что "Россия может охватить сразу всех испаноязычных пользователей одновременно" вместо того, чтобы "обрабатывать аудиторию в Мексике
, Боливии
и Чили
по отдельности".
"Хотите, мы и вас научим охватывать всех пользователей одновременно? И не только на испанском языке", — обратилась в ответ Симоньян.
В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину и на том фоне усиливают присутствие в Восточной Европе.
В России отвергают все претензии и напоминают, что Киев не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.
В Кремле и МИД не раз указывали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые "накачивают" Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.