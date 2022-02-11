https://ria.ru/20220211/tunis-1772238763.html

Тунис упрощает условия въезда для туристов

Тунис упрощает условия въезда для туристов - РИА Новости, 11.02.2022

Тунис упрощает условия въезда для туристов

С 15 февраля в Тунисе отменяется карантин при въезде для не прошедших полный курс вакцинации туристов, сообщает АТОР. РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T11:50

2022-02-11T11:50

2022-02-11T11:52

туризм

новости - туризм

тунис (страна)

египет

турция

коронавирус covid-19

куда можно лететь

куда поехать

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152173/04/1521730470_0:281:3000:1969_1920x0_80_0_0_8a6319245fe0fd76a3c440799b543a54.jpg

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. С 15 февраля в Тунисе отменяется карантин при въезде для не прошедших полный курс вакцинации туристов, сообщает АТОР. Привитым отдыхающим (все российские препараты подходят) необходимо представить лишь сертификат с QR-кодом на английском языке, в котором указаны данные загранпаспорта. ПЦР-тест до вылета делать не нужно.Невакцинированным больше не придется проходить пятидневный карантин. Но понадобится отрицательный тест: ПЦР, сделанный не более чем за 48 часов до регистрации на рейс, или экспресс (не более чем за 24 часа).Анкету здоровья заполнять не понадобится. Дети до 6 лет могут въезжать без сертификатов и исследований.В аэропорту прилета возможно выборочное тестирование прибывших пассажиров. Путешественники с положительным результатом будут отправлены на пятидневную изоляцию в свой отель.Эксперты указывают: фактически Тунис снял большинство ограничений и упростил правила въезда иностранцев до уровня Египта и Турции, своих основных конкурентов.

https://ria.ru/20220128/izrail-1769996486.html

тунис (страна)

египет

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новости - туризм, тунис (страна), египет, турция, коронавирус covid-19, куда можно лететь, куда поехать, отдых на море