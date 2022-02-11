https://ria.ru/20220211/tunis-1772238763.html
Тунис упрощает условия въезда для туристов
Тунис упрощает условия въезда для туристов - РИА Новости, 11.02.2022
Тунис упрощает условия въезда для туристов
С 15 февраля в Тунисе отменяется карантин при въезде для не прошедших полный курс вакцинации туристов, сообщает АТОР. РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T11:50
2022-02-11T11:50
2022-02-11T11:52
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. С 15 февраля в Тунисе отменяется карантин при въезде для не прошедших полный курс вакцинации туристов, сообщает АТОР. Привитым отдыхающим (все российские препараты подходят) необходимо представить лишь сертификат с QR-кодом на английском языке, в котором указаны данные загранпаспорта. ПЦР-тест до вылета делать не нужно.Невакцинированным больше не придется проходить пятидневный карантин. Но понадобится отрицательный тест: ПЦР, сделанный не более чем за 48 часов до регистрации на рейс, или экспресс (не более чем за 24 часа).Анкету здоровья заполнять не понадобится. Дети до 6 лет могут въезжать без сертификатов и исследований.В аэропорту прилета возможно выборочное тестирование прибывших пассажиров. Путешественники с положительным результатом будут отправлены на пятидневную изоляцию в свой отель.Эксперты указывают: фактически Тунис снял большинство ограничений и упростил правила въезда иностранцев до уровня Египта и Турции, своих основных конкурентов.
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новости - туризм, тунис (страна), египет, турция, коронавирус covid-19, куда можно лететь, куда поехать, отдых на море
11:50 11.02.2022 (обновлено: 11:52 11.02.2022)
Тунис упрощает условия въезда для туристов
Тунис 15 февраля отменил карантин для непривитых и упростил правила въезда
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости.
С 15 февраля в Тунисе отменяется карантин при въезде для не прошедших полный курс вакцинации туристов, сообщает
АТОР.
Привитым отдыхающим (все российские препараты подходят) необходимо представить лишь сертификат с QR-кодом на английском языке, в котором указаны данные загранпаспорта. ПЦР-тест до вылета делать не нужно.
Невакцинированным больше не придется проходить пятидневный карантин. Но понадобится отрицательный тест: ПЦР, сделанный не более чем за 48 часов до регистрации на рейс, или экспресс (не более чем за 24 часа).
Анкету здоровья заполнять не понадобится. Дети до 6 лет могут въезжать без сертификатов и исследований.
В аэропорту прилета возможно выборочное тестирование прибывших пассажиров. Путешественники с положительным результатом будут отправлены на пятидневную изоляцию в свой отель.
Эксперты указывают: фактически Тунис снял большинство ограничений и упростил правила въезда иностранцев до уровня Египта и Турции, своих основных конкурентов.