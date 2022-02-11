https://ria.ru/20220211/tserkov-1772224556.html

В Греции предложили лишить РПЦ автокефалии на пять лет

В Греции предложили лишить РПЦ автокефалии на пять лет - РИА Новости, 11.02.2022

В Греции предложили лишить РПЦ автокефалии на пять лет

Митрополит Перистерийский Григориос предлагает лишить на пять лет автокефалии Русскую православную церковь в "наказание" за "создание схизмы" и учреждение... РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T11:02

2022-02-11T11:02

2022-02-11T14:14

религия

религия

православная церковь украины (пцу)

элладская православная церковь

константинопольский патриархат

русская православная церковь

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АФИНЫ, 11 фев - РИА Новости. Митрополит Перистерийский Григориос предлагает лишить на пять лет автокефалии Русскую православную церковь в "наказание" за "создание схизмы" и учреждение экзархата в Африке; он предлагает также извергнуть из сана епископа, который по решению синода РПЦ назначен патриаршим экзархом в Африке.Священный синод РПЦ 29 декабря 2021 года обнародовал решение о создании патриаршего экзархата Африки, с двумя епархиями в его составе – Северо-Африканской и Южно-Африканской. Патриаршим экзархом Африки был назначен архиепископ Ереванский и Армянский (ныне - митрополит Клинский) Леонид. Также Синод постановил принять в юрисдикцию РПЦ более ста священнослужителей Александрийского патриархата из восьми стран Африки после их соответствующих прошений. Поводом для решений Синода стало то, что патриарх Александрийский и всея Африки Феодор признал раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ) и внес имя ее главы Епифания Думенко в диптих.Перистерийская митрополия входит в те епархии Элладской православной церкви, посещение которых паломниками не благословляется РПЦ, поскольку их иерархи признают раскольническую ПЦУ и будут сослужить с раскольниками. Григорий лишь в октябре 2021 года возглавил митрополию.В интервью телеканалу Orthodox TV Григорий охарактеризовал создание экзархата РПЦ в Африке как раскольническую акцию, а не вторжение, так как решение было официально принято Священным Синодом в Москве. Он считает, что предоставление автокефалии Украине лишь предлог, а не причина.Григорий назвал нелогичным то, что РПЦ выступила против Александрийского патриархата, потому что он признал самоопределение Украины, в то время как она должна была выступить против Фанара. "Вопрос - почему она начинает с Александрии? Она должна начать с Вселенской патриархии сначала. Он выдал автокефалию", - сказал митрополит.По его утверждению, эти действия по расширению своего влияния планировались в Москве три десятилетия, с 1988 года. "То, что они делают в Африке, они сделают на территории Константинопольского патриархата и затем Элладской церкви. Надо только подождать, когда они придут", - считает Григорий.По его словам, эти действия РПЦ подрывают всю экклесиологическую и каноническую систему церкви. "Мы должны собрать всеправославный собор", - полагает он.Митрополит сказал, что автокефалия была предоставлена Москве в 1589 году с двумя условиями - вести деятельность в границах своей территории и общаться с другими церквями. Эти два условия, по его мнению, не соблюдены Москвой, и патриарху Варфоломею следует на пять лет лишить РПЦ автокефалии и извергнуть из сана священника, назначенного в экзархат."Эту проблему надо решить. Я сделал предложение и сказал, что надо отозвать, объявить недействительной на пять лет автокефалию Русской православной церкви. Это означает, что одновременно епископы Русской церкви войдут в Синод Константинопольского патриархата. Тогда они не смогут принимать такие решения, как принимали в декабре (по созданию экзархата)", - заявил Григорий.По его словам, надо потребовать от РПЦ отзыва епископа. "Если они этого не сделают, его надо извергнуть из сана, чтобы его не могли поминать на службе", - заявил он."Я лично не предлагаю наказание и извержение из сана простых священников", - добавил Григорий.Вторым шагом, по словам митрополита, должен будет стать созыв всеправославного собора.

https://ria.ru/20220128/otvet-1770033775.html

https://ria.ru/20220102/tserkov-1766417765.html

https://ria.ru/20220204/goneniya-1771109362.html

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религия, православная церковь украины (пцу), элладская православная церковь, константинопольский патриархат, русская православная церковь