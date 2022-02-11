13:59 11.02.2022 (обновлено: 14:01 11.02.2022)
ЦБ допустил новое повышение ставки
ЦБ допустил возможность нового повышения ставки на ближайших заседаниях
Здание Центрального банка РФ. Архивное фото
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Банк России по-прежнему допускает возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях, следует из пресс-релиза регулятора.
Регулятор весной перешел к нормализации денежно-кредитной политики, начав повышать ключевую ставку. Основными доводами стали более быстрое восстановление экономики и высокая инфляция. Весной Банк России повысил ставку на 0,75 процентного пункта, летом - на 1,5 пункта, осенью - на 1 пункт, в декабре - еще на 1 пункт, доведя ее до 8,5% годовых. Ранее в пятницу ЦБ вновь повысил ключевую ставку на 1 процентный пункт - до 9,5%.
В сентябре на фоне разогнавшейся до многолетних максимумов инфляции Банк России ужесточил сигнал по новым шагам: допускал возможность дальнейших повышений ставки на ближайших заседаниях. В октябре регулятор подтвердил данный сигнал.
Однако в декабре ЦБ символически смягчил сигнал по ключевой ставке: появился намек, что впереди может быть лишь одно повышение ставки, а не несколько. Тем не менее, глава Банка России Эльвира Набиуллина предупредила, что может понадобиться еще не одно повышение ставки для возвращения инфляции к цели.
"При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях", - сказано в релизе. Таким образом, сигнал по денежно-кредитной политике был сохранен.
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