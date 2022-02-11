https://ria.ru/20220211/tsentrobank-1772278087.html

ЦБ допустил новое повышение ставки

ЦБ допустил новое повышение ставки - РИА Новости, 11.02.2022

ЦБ допустил новое повышение ставки

Банк России по-прежнему допускает возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях, следует из пресс-релиза регулятора. РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T13:59

2022-02-11T13:59

2022-02-11T14:01

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

эльвира набиуллина

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Банк России по-прежнему допускает возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях, следует из пресс-релиза регулятора.Регулятор весной перешел к нормализации денежно-кредитной политики, начав повышать ключевую ставку. Основными доводами стали более быстрое восстановление экономики и высокая инфляция. Весной Банк России повысил ставку на 0,75 процентного пункта, летом - на 1,5 пункта, осенью - на 1 пункт, в декабре - еще на 1 пункт, доведя ее до 8,5% годовых. Ранее в пятницу ЦБ вновь повысил ключевую ставку на 1 процентный пункт - до 9,5%.В сентябре на фоне разогнавшейся до многолетних максимумов инфляции Банк России ужесточил сигнал по новым шагам: допускал возможность дальнейших повышений ставки на ближайших заседаниях. В октябре регулятор подтвердил данный сигнал.Однако в декабре ЦБ символически смягчил сигнал по ключевой ставке: появился намек, что впереди может быть лишь одно повышение ставки, а не несколько. Тем не менее, глава Банка России Эльвира Набиуллина предупредила, что может понадобиться еще не одно повышение ставки для возвращения инфляции к цели."При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях", - сказано в релизе. Таким образом, сигнал по денежно-кредитной политике был сохранен.

https://ria.ru/20220210/ekonomika-1771995202.html

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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина