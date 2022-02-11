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ЦБ допустил повышение ключевой ставки до двузначного уровня
ЦБ допустил повышение ключевой ставки до двузначного уровня - РИА Новости, 11.02.2022
ЦБ допустил повышение ключевой ставки до двузначного уровня
Центральный Банк изменил свою позицию по ключевой ставке, теперь не исключает ее повышения до двузначного уровня, сообщила в ходе пресс-конференции председатель РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T15:47
2022-02-11T15:47
2022-02-11T17:23
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Центральный Банк изменил свою позицию по ключевой ставке, теперь не исключает ее повышения до двузначного уровня, сообщила в ходе пресс-конференции председатель ЦБ Эльвира Набиуллина."Мы поменяли свое видение по траектории ключевой ставки по сравнению с прошлым годом… на этот год мы даем прогноз среднегодовой ключевой ставки 9-11%, то есть среднегодовая ставка может достигнуть двузначных цифр", - заявила она.В пятницу совет директоров Банка России ожидаемо повысил ключевую ставку восьмой раз подряд и вновь на 1 процентный пункт - до 9,5% годовых.При этом еще осенью 2021 года Банк России не предполагал вариантов, при которых ключевая ставка выходила бы за рамки однозначного числа, то есть составляла бы 10% или более. В сентябре прошлого года Набиуллина говорила, что регулятор не видит сценария, предусматривающего необходимость подобных мер.Последний раз совет директоров ЦБ поднимал ключевую ставку до двузначного уровня 12 декабря 2014 года – с 9,5% до 10,5%, а через несколько дней, 16 декабря, был вынужден поднять ее еще раз – сразу на 6,5 процентного пункта, до 17% в связи с обвальным падением курса рубля.Начиная со 2 февраля 2015 года регулятор перешел к снижению ключевой ставки, и к 27 марта 2017 года она был снижена до однозначного значения в 9,75%, и с тех пор до настоящего времени не возвращалась к двузначной величине.
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
15:47 11.02.2022 (обновлено: 17:23 11.02.2022)
ЦБ допустил повышение ключевой ставки до двузначного уровня
Глава ЦБ Набиуллина допустила повышение ключевой ставки до двузначного уровня
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости.
Центральный Банк изменил свою позицию по ключевой ставке, теперь не исключает ее повышения до двузначного уровня, сообщила в ходе пресс-конференции
председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.
"Мы поменяли свое видение по траектории ключевой ставки по сравнению с прошлым годом… на этот год мы даем прогноз среднегодовой ключевой ставки 9-11%, то есть среднегодовая ставка может достигнуть двузначных цифр", - заявила она.
В пятницу совет директоров Банка России ожидаемо повысил ключевую ставку восьмой раз подряд и вновь на 1 процентный пункт - до 9,5% годовых.
При этом еще осенью 2021 года Банк России не предполагал вариантов, при которых ключевая ставка выходила бы за рамки однозначного числа, то есть составляла бы 10% или более. В сентябре прошлого года Набиуллина говорила, что регулятор не видит сценария, предусматривающего необходимость подобных мер.
Последний раз совет директоров ЦБ поднимал ключевую ставку до двузначного уровня 12 декабря 2014 года – с 9,5% до 10,5%, а через несколько дней, 16 декабря, был вынужден поднять ее еще раз – сразу на 6,5 процентного пункта, до 17% в связи с обвальным падением курса рубля.
Начиная со 2 февраля 2015 года регулятор перешел к снижению ключевой ставки, и к 27 марта 2017 года она был снижена до однозначного значения в 9,75%, и с тех пор до настоящего времени не возвращалась к двузначной величине.