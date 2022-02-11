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Динозавры снова охотятся на людей. Вышел трейлер "Мира Юрского периода 3"
Динозавры снова охотятся на людей. Вышел трейлер "Мира Юрского периода 3" - РИА Новости, 11.02.2022
Динозавры снова охотятся на людей. Вышел трейлер "Мира Юрского периода 3"
На YouTube опубликовали трейлер фильма "Мир Юрского периода 3", который должен завершить популярную франшизу о динозаврах. РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T06:54
2022-02-11T06:54
2022-02-11T06:54
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. На YouTube опубликовали трейлер фильма "Мир Юрского периода 3", который должен завершить популярную франшизу о динозаврах. В предстоящем экшене действие разворачивается через четыре года после событий, происходивших во второй части, когда гигантские рептилии были выпущены на волю. Все это время человечество пыталось приспособиться к жизни бок о бок с этими древними существами. Ведь они теперь свободно бродят по земле и даже плавают в морях и океанах.Однако это оказывается не так-то просто. Люди, похоже, теперь сами находятся на грани вымирания. Спасать мир берется эксперт по зоопсихологии Оуэн Грейди (Крис Прэтт) и еще несколько смельчаков-ученых. Сиквел снял Колин Треворроу, который ранее создал два предыдущих фильма.Главные роли в продолжении "Мира Юрского периода" вместе с Прэттом исполнили Сэм Нилл, Джефф Голдблюм, Лора Дерн, Брайс Даллас Ховард, Даниэлла Пинеда, Изабелла Сермон и другие. В российских кинотеатрах блокбастер выйдет в июне 2022 года.
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новости культуры, кино и сериалы, что посмотреть , колин треворроу, крис прэтт
Динозавры снова охотятся на людей. Вышел трейлер "Мира Юрского периода 3"
Динозавры снова охотятся на людей. Вышел трейлер "Мира Юрского периода 3"
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. На YouTube опубликовали трейлер фильма "Мир Юрского периода 3", который должен завершить популярную франшизу о динозаврах.
В предстоящем экшене действие разворачивается через четыре года после событий, происходивших во второй части, когда гигантские рептилии были выпущены на волю. Все это время человечество пыталось приспособиться к жизни бок о бок с этими древними существами. Ведь они теперь свободно бродят по земле и даже плавают в морях и океанах.
Однако это оказывается не так-то просто. Люди, похоже, теперь сами находятся на грани вымирания. Спасать мир берется эксперт по зоопсихологии Оуэн Грейди (Крис Прэтт) и еще несколько смельчаков-ученых.
Сиквел снял Колин Треворроу, который ранее создал два предыдущих фильма.
Главные роли в продолжении "Мира Юрского периода" вместе с Прэттом исполнили Сэм Нилл, Джефф Голдблюм, Лора Дерн, Брайс Даллас Ховард, Даниэлла Пинеда, Изабелла Сермон и другие.
В российских кинотеатрах блокбастер выйдет в июне 2022 года.