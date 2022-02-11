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В Сети появились первые кадры сериала по "Властелину колец"
В Сети появились первые кадры сериала по "Властелину колец" - РИА Новости, 11.02.2022
В Сети появились первые кадры сериала по "Властелину колец"
В Сети появились первые кадры сериала по "Властелину колец". Их опубликовал журнал Vanity Fair. РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T11:45
2022-02-11T11:45
2022-02-11T11:45
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. В Сети появились первые кадры сериала по "Властелину колец". Их опубликовал журнал Vanity Fair.В проекте расскажут о создании всех Колец власти и о восхождении Саурона. События в шоу разворачиваются во Вторую эпоху — за несколько тысячелетий до того, как дядя хоббита Фродо нашел кольцо Всевластья. На опубликованных снимках показаны такие персонажи, как эльфийская владычица Галадриэль, принц царства гномов Казад-Дум Дурин IV, принцесса гномов Диса, лесной эльф Арондир, целительница Бронуин и другие. Также в Vanity Fair разместили несколько фото со съемок проекта. Роли исполнили Синтия Аддай-Робинсон ("Стрелок"), Роберт Арамайо ("Игра престолов"), Оуайн Артур ("Белый остров"), Макс Болдри ("Мистер Бин на отдыхе"), Назанин Бониади ("По ту сторону"), Морфидд Кларк ("Святая Мод") и другие.Шоураннеры сериала — Джон Д. Пэйн и Патрик МакКэй. По их словам, в проекте не будет столько секса и насилия, как в "Игре престолов". Перед ними была другая цель — "сделать шоу для всех, для детей 11, 12 и 13 лет, хотя иногда им, возможно, придется закрывать глаза, если будет слишком страшно". "Мы говорили о тоне в книгах Толкина. Это такой материал, который иногда пугает — порой он очень напряженный, политический, довольно изощренный. Но он также душевный, жизнеутверждающий и оптимистичный. В нем говорится о дружбе, братстве, неудачниках, преодолевающих великую тьму", — делится подробностями МакКэй. Премьера сериала запланирована на 2 сентября.
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новости культуры, кино и сериалы
В Сети появились первые кадры сериала по "Властелину колец"
В Сети появились первые кадры сериала по "Властелину колец" Толкина
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости.
В Сети появились первые кадры сериала по "Властелину колец". Их опубликовал
журнал Vanity Fair.
В проекте расскажут о создании всех Колец власти и о восхождении Саурона. События в шоу разворачиваются во Вторую эпоху — за несколько тысячелетий до того, как дядя хоббита Фродо нашел кольцо Всевластья.
На опубликованных снимках показаны такие персонажи, как эльфийская владычица Галадриэль, принц царства гномов Казад-Дум Дурин IV, принцесса гномов Диса, лесной эльф Арондир, целительница Бронуин и другие.
Также в Vanity Fair разместили несколько фото со съемок проекта.
Роли исполнили Синтия Аддай-Робинсон ("Стрелок"), Роберт Арамайо ("Игра престолов"), Оуайн Артур ("Белый остров"), Макс Болдри ("Мистер Бин на отдыхе"), Назанин Бониади ("По ту сторону"), Морфидд Кларк ("Святая Мод") и другие.
Шоураннеры сериала — Джон Д. Пэйн и Патрик МакКэй. По их словам, в проекте не будет столько секса и насилия, как в "Игре престолов". Перед ними была другая цель — "сделать шоу для всех, для детей 11, 12 и 13 лет, хотя иногда им, возможно, придется закрывать глаза, если будет слишком страшно".
"Мы говорили о тоне в книгах Толкина. Это такой материал, который иногда пугает — порой он очень напряженный, политический, довольно изощренный. Но он также душевный, жизнеутверждающий и оптимистичный. В нем говорится о дружбе, братстве, неудачниках, преодолевающих великую тьму", — делится подробностями МакКэй.
Премьера сериала запланирована на 2 сентября.