https://ria.ru/20220211/tof-1772189121.html

Корабли ТОФ уничтожили "противника" на учениях в Охотском море

Корабли ТОФ уничтожили "противника" на учениях в Охотском море - РИА Новости, 11.02.2022

Корабли ТОФ уничтожили "противника" на учениях в Охотском море

Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в рамках учений в Охотском море обстрелял артиллерией корабли "противника", сообщает ТОФ. РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T05:50

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ВЛАДИВОСТОК, 11 фев – РИА Новости. Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в рамках учений в Охотском море обстрелял артиллерией корабли "противника", сообщает ТОФ.Тактическая группа в составе фрегата "Маршал Шапошников" и корвета "Гремящий" провела артиллерийские стрельбы по морским целям - условному десантному отряду противника.Далее в ходе учений экипажи проведут артиллерийские стрельбы по воздушным мишеням, отработают нормативы по отражению средств воздушного нападения "противника", а также уничтожат макеты плавающих мин в районе с условной минной опасностью.В соответствии с планом подготовки ВС России на 2022 год, в январе-феврале во всех зонах ответственности флотов проводится серия военно-морских учений под общим руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Николая Евменова. Всего к участию в них планируется привлечь свыше 140 боевых кораблей и судов обеспечения, более 60 летательных аппаратов, 1000 единиц военной техники, около 10 тысяч военнослужащих.

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