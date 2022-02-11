05:50 11.02.2022 (обновлено: 05:51 11.02.2022)
Корабли ТОФ уничтожили "противника" на учениях в Охотском море
Отряд боевых кораблей ТОФ уничтожил "противника" на учениях в Охотском море
Фрегат "Маршал Шапошников"
ВЛАДИВОСТОК, 11 фев – РИА Новости. Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в рамках учений в Охотском море обстрелял артиллерией корабли "противника", сообщает ТОФ.
"После совместного маневрирования в Охотском море отряд сил ТОФ разделился на тактические группы кораблей и выполнил первый эпизод учебно-боевых упражнений по уничтожению кораблей условного противника из артиллерийских установок. Корабельная ударная группа в составе корветов "Совершенный", "Громкий" и "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" в морском полигоне выполнила совместные артиллерийские стрельбы по группе надводных целей, имитирующих отряд кораблей условного противника", - говорится в сообщении.
Тактическая группа в составе фрегата "Маршал Шапошников" и корвета "Гремящий" провела артиллерийские стрельбы по морским целям - условному десантному отряду противника.
Далее в ходе учений экипажи проведут артиллерийские стрельбы по воздушным мишеням, отработают нормативы по отражению средств воздушного нападения "противника", а также уничтожат макеты плавающих мин в районе с условной минной опасностью.
В соответствии с планом подготовки ВС России на 2022 год, в январе-феврале во всех зонах ответственности флотов проводится серия военно-морских учений под общим руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Николая Евменова. Всего к участию в них планируется привлечь свыше 140 боевых кораблей и судов обеспечения, более 60 летательных аппаратов, 1000 единиц военной техники, около 10 тысяч военнослужащих.