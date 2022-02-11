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Россия-Китай: Главное
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В Китае сократили время выявления результатов теста на COVID-19 до 4 минут
В Китае сократили время выявления результатов теста на COVID-19 до 4 минут - РИА Новости, 11.02.2022
В Китае сократили время выявления результатов теста на COVID-19 до 4 минут
Китайские ученые разработали молекулярное устройство, которое способно показать результаты тестирования на COVID-19 менее чем за четыре минуты. РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T13:05
2022-02-11T13:05
россия-китай: главное
коронавирус covid-19
технологии
китай
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МОСКВА, 11 фев - Проект "Россия-Китай: Главное". Китайские ученые разработали молекулярное устройство, которое способно показать результаты тестирования на COVID-19 менее чем за четыре минуты.Исследовательская группа из университета Фудань упомянула об этом портативном прототипе устройства в исследовании, результаты которого были опубликованы недавно в журнале Nature Biomedical Engineering, отметив, что оно может быстро и точно обнаруживать следы генетического материала SARS-CoV-2.Согласно исследованию, устройство представляет собой сверхчувствительный электромеханический биосенсор, интегрированный в портативное устройство. Данное устройство может осуществлять быстрое и сверхчувствительное обнаружение нуклеиновых кислот в биожидкостях.В отличие от методов qRT-PCR (ОТ-ПЦР) - количественной полимеразной цепной реакции с обратной транскрипцией - данное устройство не требует процедур экстракции и амплификации нуклеиновых кислот, что существенно сокращает время тестирования, сообщили исследователи.Исследователи использовали устройство для тестирования 33 образцов носоглоточных мазков от пациентов с диагнозом COVID-19, подтвержденным традиционными методами ОТ-ПЦР, 23 образцов от лиц с отрицательным результатом ОТ-ПЦР-тестирования, но при наличии у них повышенной температуры, а также 25 образцов от здоровых добровольцев.Согласно исследованию, данный аппарат обнаружил РНК SARS-CoV-2 у всех 33 инфицированных COVID-19 всего лишь в течение от 0,1 до 4 минут, и не дал ни одного ложноотрицательного результата.
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коронавирус covid-19, технологии, китай
13:05 11.02.2022
 

В Китае сократили время выявления результатов теста на COVID-19 до 4 минут

© AP Photo / Zhang NanМедицинский работник делает тест на COVID-19 мужчине в провинции Цзилинь, Китай
Медицинский работник делает тест на COVID-19 мужчине в провинции Цзилинь, Китай - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
© AP Photo / Zhang Nan
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МОСКВА, 11 фев - Проект "Россия-Китай: Главное". Китайские ученые разработали молекулярное устройство, которое способно показать результаты тестирования на COVID-19 менее чем за четыре минуты.
Исследовательская группа из университета Фудань упомянула об этом портативном прототипе устройства в исследовании, результаты которого были опубликованы недавно в журнале Nature Biomedical Engineering, отметив, что оно может быстро и точно обнаруживать следы генетического материала SARS-CoV-2.
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Согласно исследованию, устройство представляет собой сверхчувствительный электромеханический биосенсор, интегрированный в портативное устройство. Данное устройство может осуществлять быстрое и сверхчувствительное обнаружение нуклеиновых кислот в биожидкостях.
В отличие от методов qRT-PCR (ОТ-ПЦР) - количественной полимеразной цепной реакции с обратной транскрипцией - данное устройство не требует процедур экстракции и амплификации нуклеиновых кислот, что существенно сокращает время тестирования, сообщили исследователи.
Исследователи использовали устройство для тестирования 33 образцов носоглоточных мазков от пациентов с диагнозом COVID-19, подтвержденным традиционными методами ОТ-ПЦР, 23 образцов от лиц с отрицательным результатом ОТ-ПЦР-тестирования, но при наличии у них повышенной температуры, а также 25 образцов от здоровых добровольцев.
Согласно исследованию, данный аппарат обнаружил РНК SARS-CoV-2 у всех 33 инфицированных COVID-19 всего лишь в течение от 0,1 до 4 минут, и не дал ни одного ложноотрицательного результата.
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