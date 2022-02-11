https://ria.ru/20220211/testy-1772261981.html

В Китае сократили время выявления результатов теста на COVID-19 до 4 минут

В Китае сократили время выявления результатов теста на COVID-19 до 4 минут - РИА Новости, 11.02.2022

В Китае сократили время выявления результатов теста на COVID-19 до 4 минут

Китайские ученые разработали молекулярное устройство, которое способно показать результаты тестирования на COVID-19 менее чем за четыре минуты. РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T13:05

2022-02-11T13:05

2022-02-11T13:05

россия-китай: главное

коронавирус covid-19

технологии

китай

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/12/1571630873_0:314:3072:2042_1920x0_80_0_0_760e9f258628ef6ad6d0b055850d9091.jpg

МОСКВА, 11 фев - Проект "Россия-Китай: Главное". Китайские ученые разработали молекулярное устройство, которое способно показать результаты тестирования на COVID-19 менее чем за четыре минуты.Исследовательская группа из университета Фудань упомянула об этом портативном прототипе устройства в исследовании, результаты которого были опубликованы недавно в журнале Nature Biomedical Engineering, отметив, что оно может быстро и точно обнаруживать следы генетического материала SARS-CoV-2.Согласно исследованию, устройство представляет собой сверхчувствительный электромеханический биосенсор, интегрированный в портативное устройство. Данное устройство может осуществлять быстрое и сверхчувствительное обнаружение нуклеиновых кислот в биожидкостях.В отличие от методов qRT-PCR (ОТ-ПЦР) - количественной полимеразной цепной реакции с обратной транскрипцией - данное устройство не требует процедур экстракции и амплификации нуклеиновых кислот, что существенно сокращает время тестирования, сообщили исследователи.Исследователи использовали устройство для тестирования 33 образцов носоглоточных мазков от пациентов с диагнозом COVID-19, подтвержденным традиционными методами ОТ-ПЦР, 23 образцов от лиц с отрицательным результатом ОТ-ПЦР-тестирования, но при наличии у них повышенной температуры, а также 25 образцов от здоровых добровольцев.Согласно исследованию, данный аппарат обнаружил РНК SARS-CoV-2 у всех 33 инфицированных COVID-19 всего лишь в течение от 0,1 до 4 минут, и не дал ни одного ложноотрицательного результата.

https://radiosputnik.ria.ru/20220208/kovid-1771703017.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211208/omikron-1762719420.html

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

коронавирус covid-19, технологии, китай