https://ria.ru/20220211/test-1772313330.html

"Макрон боялся, что его клонируют, поэтому не сдал ПЦР-тест в России"

В Сети набросились на Макрона после отказа сдать ПЦР-тест в России - РИА Новости, 11.02.2022

"Макрон боялся, что его клонируют, поэтому не сдал ПЦР-тест в России"

Пользователи Twitter жестко раскритиковали президента Франции, который отказался сдать ПЦР-тест на коронавирус во время визита в Москву якобы из-за опасений,... РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T16:00

2022-02-11T16:00

2022-02-11T17:19

в мире

франция

эммануэль макрон

россия

владимир путин

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Пользователи Twitter жестко раскритиковали президента Франции, который отказался сдать ПЦР-тест на коронавирус во время визита в Москву якобы из-за опасений, что его ДНК попадет "в руки России".Далеко не все комментаторы поддержали такое поведение французского лидера."Он что, боится, что его клонируют? Да если б им нужна бы его ДНК, они бы ее уже давно получили", — считает Jennifer G.Lhomoy."Да, господин президент, ПЦР-тесты должны сдавать все, даже вы!" — отметила Marie Louise."Почему он отказался? Боялся, что его отравят? Он неправ", — убежден BBoisadan.Как сообщили агентству Reuters источники в Елисейском дворце, Эммануэль Макрон стоял перед выбором: либо он сдает ПЦР-тест в России и ему разрешают приблизиться к Владимиру Путину во время переговоров, либо он отказывается и соблюдает социальную дистанцию. Собеседники издания пояснили, что выбор был сделан в пользу второго варианта, так как в окружении французского лидера опасались попадания его ДНК в чужие руки.Встреча Макрона и Путина в Москве для обсуждения ситуации вокруг Украины состоялась в понедельник. Собеседники сидели по разные стороны стола длиной около четырех метров, ставшего предметом многочисленных обсуждений в прессе.

https://ria.ru/20220210/minskie-1772123031.html

https://ria.ru/20220211/makron-1772134011.html

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в мире, франция, эммануэль макрон, россия, владимир путин, коронавирус covid-19, коронавирус в россии