"Макрон боялся, что его клонируют, поэтому не сдал ПЦР-тест в России"

16:00 11.02.2022 (обновлено: 17:19 11.02.2022)
В Сети набросились на Макрона после отказа сдать ПЦР-тест в России
Пользователи Twitter: лидер Франции Макрон проявил неуважение, не сдав ПЦР-тест в России
© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время переговоров в Кремле
Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время переговоров в Кремле
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Пользователи Twitter жестко раскритиковали президента Франции, который отказался сдать ПЦР-тест на коронавирус во время визита в Москву якобы из-за опасений, что его ДНК попадет "в руки России".
Далеко не все комментаторы поддержали такое поведение французского лидера.
"Да ведь он уже сотни раз мог оставить свою ДНК в России, <…> на чашке кофе, бутылке воды или микрофоне. Хватит держать нас за идиотов!" — призвал Don Vito.
"Он что, боится, что его клонируют? Да если б им нужна бы его ДНК, они бы ее уже давно получили", — считает Jennifer G.Lhomoy.
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"Да, господин президент, ПЦР-тесты должны сдавать все, даже вы!" — отметила Marie Louise.
"Почему он отказался? Боялся, что его отравят? Он неправ", — убежден BBoisadan.
"Он может сдать перед отъездом хоть пятьдесят таких тестов, однако если по приезде тебя попросили его сдать вновь, то ты должен это сделать. Иначе ты показываешь свое неуважение", — заключил LaëckoChon.
Как сообщили агентству Reuters источники в Елисейском дворце, Эммануэль Макрон стоял перед выбором: либо он сдает ПЦР-тест в России и ему разрешают приблизиться к Владимиру Путину во время переговоров, либо он отказывается и соблюдает социальную дистанцию. Собеседники издания пояснили, что выбор был сделан в пользу второго варианта, так как в окружении французского лидера опасались попадания его ДНК в чужие руки.
Встреча Макрона и Путина в Москве для обсуждения ситуации вокруг Украины состоялась в понедельник. Собеседники сидели по разные стороны стола длиной около четырех метров, ставшего предметом многочисленных обсуждений в прессе.