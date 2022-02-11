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"Макрон боялся, что его клонируют, поэтому не сдал ПЦР-тест в России"
В Сети набросились на Макрона после отказа сдать ПЦР-тест в России - РИА Новости, 11.02.2022
"Макрон боялся, что его клонируют, поэтому не сдал ПЦР-тест в России"
Пользователи Twitter жестко раскритиковали президента Франции, который отказался сдать ПЦР-тест на коронавирус во время визита в Москву якобы из-за опасений,... РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T16:00
2022-02-11T17:19
в мире
франция
эммануэль макрон
россия
владимир путин
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Пользователи Twitter жестко раскритиковали президента Франции, который отказался сдать ПЦР-тест на коронавирус во время визита в Москву якобы из-за опасений, что его ДНК попадет "в руки России".Далеко не все комментаторы поддержали такое поведение французского лидера."Он что, боится, что его клонируют? Да если б им нужна бы его ДНК, они бы ее уже давно получили", — считает Jennifer G.Lhomoy."Да, господин президент, ПЦР-тесты должны сдавать все, даже вы!" — отметила Marie Louise."Почему он отказался? Боялся, что его отравят? Он неправ", — убежден BBoisadan.Как сообщили агентству Reuters источники в Елисейском дворце, Эммануэль Макрон стоял перед выбором: либо он сдает ПЦР-тест в России и ему разрешают приблизиться к Владимиру Путину во время переговоров, либо он отказывается и соблюдает социальную дистанцию. Собеседники издания пояснили, что выбор был сделан в пользу второго варианта, так как в окружении французского лидера опасались попадания его ДНК в чужие руки.Встреча Макрона и Путина в Москве для обсуждения ситуации вокруг Украины состоялась в понедельник. Собеседники сидели по разные стороны стола длиной около четырех метров, ставшего предметом многочисленных обсуждений в прессе.
https://ria.ru/20220210/minskie-1772123031.html
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в мире, франция, эммануэль макрон, россия, владимир путин, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
16:00 11.02.2022 (обновлено: 17:19 11.02.2022)
 
В Сети набросились на Макрона после отказа сдать ПЦР-тест в России

Пользователи Twitter: лидер Франции Макрон проявил неуважение, не сдав ПЦР-тест в России

© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время переговоров в Кремле
Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время переговоров в Кремле - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время переговоров в Кремле
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Пользователи Twitter жестко раскритиковали президента Франции, который отказался сдать ПЦР-тест на коронавирус во время визита в Москву якобы из-за опасений, что его ДНК попадет "в руки России".
Далеко не все комментаторы поддержали такое поведение французского лидера.

"Да ведь он уже сотни раз мог оставить свою ДНК в России, <…> на чашке кофе, бутылке воды или микрофоне. Хватит держать нас за идиотов!" — призвал Don Vito.

"Он что, боится, что его клонируют? Да если б им нужна бы его ДНК, они бы ее уже давно получили", — считает Jennifer G.Lhomoy.
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции после переговоров в Киеве - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
10 февраля, 18:30
"Не нравятся все пункты". Почему Киев обманывает Макрона
"Да, господин президент, ПЦР-тесты должны сдавать все, даже вы!" — отметила Marie Louise.
"Почему он отказался? Боялся, что его отравят? Он неправ", — убежден BBoisadan.

"Он может сдать перед отъездом хоть пятьдесят таких тестов, однако если по приезде тебя попросили его сдать вновь, то ты должен это сделать. Иначе ты показываешь свое неуважение", — заключил LaëckoChon.

Как сообщили агентству Reuters источники в Елисейском дворце, Эммануэль Макрон стоял перед выбором: либо он сдает ПЦР-тест в России и ему разрешают приблизиться к Владимиру Путину во время переговоров, либо он отказывается и соблюдает социальную дистанцию. Собеседники издания пояснили, что выбор был сделан в пользу второго варианта, так как в окружении французского лидера опасались попадания его ДНК в чужие руки.
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
Вчера, 08:00
Макрон устроил Киеву аттракцион невиданной щедрости
Встреча Макрона и Путина в Москве для обсуждения ситуации вокруг Украины состоялась в понедельник. Собеседники сидели по разные стороны стола длиной около четырех метров, ставшего предметом многочисленных обсуждений в прессе.
 
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