https://ria.ru/20220211/terakt-1772271669.html
Жителя Ставрополья заподозрили в подготовке теракта
Жителя Ставрополья заподозрили в подготовке теракта - РИА Новости, 11.02.2022
Жителя Ставрополья заподозрили в подготовке теракта
Следственные органы Ставропольского края возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, которого подозревают в подготовке теракта и вербовке в... РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T13:38
2022-02-11T13:38
2022-02-11T13:40
происшествия
россия
ставропольский край
следственный комитет россии (ск рф)
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НАЛЬЧИК, 11 фев – РИА Новости. Следственные органы Ставропольского края возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, которого подозревают в подготовке теракта и вербовке в деятельность экстремистской организации, сообщает СУСК РФ по региону."По данным следствия, 18-летний житель Кировского округа, являясь сторонником экстремистской организации, с января по апрель 2021 года планировал осуществить террористический акт путем подрыва одного из объектов инфраструктуры города Новопавловска", - говорится в сообщении.Как считают следователи, весной 2021 года подозреваемый приготовил место для закладки взрывчатого вещества, а также приобрел тротиловую шашку, которую хранил дома. Совершить взрыв он не сумел, так как был задержан сотрудниками правоохранительных органов по подозрению в организации деятельности экстремистской организации."В марте 2021 года молодой человек записал аудиообращение, в котором дал присягу на верность запрещенной на территории РФ экстремистской организации и распространил ее в одном из интернет-мессенджеров. В последующем он стал предпринимать попытки вербовки жителей округа для участия в деятельности данной экстремистской организации, однако получал отказы", - уточняет ведомство.В отношении подозреваемого по материалам УФСБ России по Ставропольскому краю возбуждены уголовные дела по статьям "Приготовление к террористическому акту", "Незаконные приобретение и хранение взрывных устройств", "Вербовка лица в деятельность экстремистской организации" и "Участие в деятельности запрещенных религиозных организаций" УК РФ. Их санкции предусматривают до 15 лет лишения свободы.
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РИА Новости
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происшествия, россия, ставропольский край, следственный комитет россии (ск рф)
13:38 11.02.2022 (обновлено: 13:40 11.02.2022)
Жителя Ставрополья заподозрили в подготовке теракта
18-летнего жителя Ставрополья заподозрили в подготовке теракта на объекте инфраструктуры
НАЛЬЧИК, 11 фев – РИА Новости.
Следственные органы Ставропольского края возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, которого подозревают в подготовке теракта и вербовке в деятельность экстремистской организации, сообщает
СУСК РФ по региону.
"По данным следствия, 18-летний житель Кировского округа, являясь сторонником экстремистской организации, с января по апрель 2021 года планировал осуществить террористический акт путем подрыва одного из объектов инфраструктуры города Новопавловска", - говорится в сообщении.
Как считают следователи, весной 2021 года подозреваемый приготовил место для закладки взрывчатого вещества, а также приобрел тротиловую шашку, которую хранил дома. Совершить взрыв он не сумел, так как был задержан сотрудниками правоохранительных органов по подозрению в организации деятельности экстремистской организации.
"В марте 2021 года молодой человек записал аудиообращение, в котором дал присягу на верность запрещенной на территории РФ экстремистской организации и распространил ее в одном из интернет-мессенджеров. В последующем он стал предпринимать попытки вербовки жителей округа для участия в деятельности данной экстремистской организации, однако получал отказы", - уточняет ведомство.
В отношении подозреваемого по материалам УФСБ России
по Ставропольскому краю
возбуждены уголовные дела по статьям "Приготовление к террористическому акту", "Незаконные приобретение и хранение взрывных устройств", "Вербовка лица в деятельность экстремистской организации" и "Участие в деятельности запрещенных религиозных организаций" УК РФ. Их санкции предусматривают до 15 лет лишения свободы.