https://ria.ru/20220211/teplo-1772319600.html

Пятница стала самым теплым днем зимы в Москве

Пятница стала самым теплым днем зимы в Москве - РИА Новости, 11.02.2022

Пятница стала самым теплым днем зимы в Москве

Пятница в Москве стала самым тёплым днём этой зимы, воздух прогрелся до показателей третьей декады марта - плюс 2,4 градуса, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T16:26

2022-02-11T16:26

2022-02-11T16:29

общество

погода

москва

центр "фобос"

евгений тишковец

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Пятница в Москве стала самым тёплым днём этой зимы, воздух прогрелся до показателей третьей декады марта - плюс 2,4 градуса, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Сегодня в Москве был самый тёплый день этой зимы. Воздух днём на базовой станции ВДНХ прогрелся до плюс 2,4, а в центре столицы на Балчуге станция зафиксировала плюс 2,8 градуса. Такие показатели теплее дневной нормы марта, которая составляет плюс 1,5, и соответствуют показателям третьей декады марта", - рассказал Тишковец.

https://ria.ru/20220210/sinoptik-1772167404.html

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общество, погода, москва, центр "фобос", евгений тишковец