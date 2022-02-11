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Пятница стала самым теплым днем зимы в Москве
Пятница стала самым теплым днем зимы в Москве - РИА Новости, 11.02.2022
Пятница стала самым теплым днем зимы в Москве
Пятница в Москве стала самым тёплым днём этой зимы, воздух прогрелся до показателей третьей декады марта - плюс 2,4 градуса, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T16:26
2022-02-11T16:26
2022-02-11T16:29
общество
погода
москва
центр "фобос"
евгений тишковец
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Пятница в Москве стала самым тёплым днём этой зимы, воздух прогрелся до показателей третьей декады марта - плюс 2,4 градуса, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Сегодня в Москве был самый тёплый день этой зимы. Воздух днём на базовой станции ВДНХ прогрелся до плюс 2,4, а в центре столицы на Балчуге станция зафиксировала плюс 2,8 градуса. Такие показатели теплее дневной нормы марта, которая составляет плюс 1,5, и соответствуют показателям третьей декады марта", - рассказал Тишковец.
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общество, погода, москва, центр "фобос", евгений тишковец
16:26 11.02.2022 (обновлено: 16:29 11.02.2022)
Пятница стала самым теплым днем зимы в Москве
"Фобос": пятница в Москве стала самым теплым днем зимы, воздух прогрелся до 2,4 градуса