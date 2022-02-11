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Спасатели нашли тело второго погибшего при крушении Ан-2 на Камчатке
Спасатели нашли тело второго погибшего при крушении Ан-2 на Камчатке - РИА Новости, 11.02.2022
Спасатели нашли тело второго погибшего при крушении Ан-2 на Камчатке
Спасатели обнаружили тело второго погибшего при крушении самолета Ан-2 у поселка Коряки Елизовского района на Камчатке, сообщили журналистам в ГУ МЧС России по... РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T05:15
2022-02-11T05:15
2022-02-11T07:44
происшествия
камчатский край
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П.-КАМЧАТСКИЙ, 11 фев - РИА Новости. Спасатели обнаружили тело второго погибшего при крушении самолета Ан-2 у поселка Коряки Елизовского района на Камчатке, сообщили журналистам в ГУ МЧС России по Камчатскому краю.Днем в пятницу Ан-2 упал в окрестностях села Коряки Елизовского района на Камчатке. При крушении самолет загорелся. Две человека, которые находились на борту, погибли. Возбуждено уголовное дело."Спасатели подтвердили, второго нашли, не выжил", - сообщили в МЧС.
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происшествия, камчатский край
05:15 11.02.2022 (обновлено: 07:44 11.02.2022)
Спасатели нашли тело второго погибшего при крушении Ан-2 на Камчатке
Спасатели нашли тело второго погибшего при крушении самолета Ан-2 на Камчатке