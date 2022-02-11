СМИ: Telegram после переговоров с правительством ФРГ заблокировал 64 группы
Süddeutsche Zeitung: Telegram после переговоров с правительством ФРГ заблокировал 64 группы
Логотип мессенджера Telegram
БЕРЛИН, 11 фев - РИА Новости. Мессенджер Telegram заблокировал в ФРГ по требованиям МВД и уголовной полиции 64 группы за антисемитизм и разжигание ненависти, 10 февраля состоялась вторая встреча между правительством и представителями компании, сообщила со ссылкой на собственную информацию газета Süddeutsche Zeitung.
Как уточняет СМИ, ранее федеральное ведомство уголовной полиции BKA направило в Telegram соответствующие запросы по указанным группам. Рабочая встреча в четверг состоялась без участия основателя компании Павла Дурова, однако отмечается, что в первой встрече с немецкими представителями он участвовал лично. Стороны договорились оставаться в тесном контакте, пишет газета.
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Мессенджеру Telegram в Германии грозит штраф в 55 миллионов евро по двум текущим делам, сообщала ранее газета Süddeutschen Zeitung со ссылкой на представителя министерства юстиции. Речь идет о нарушениях законодательства о противодействии разжиганию ненависти и травле в соцсетях. В начале февраля глава МВД ФРГ Нэнси Фэзер заявила, что правительство впервые провело переговоры с руководством Telegram. Она назвала беседу конструктивной и отметила, что стороны продолжат диалог.
Ранее в правительстве ФРГ заявили, что ужесточат политику в отношении мессенджера. Глава МВД ФРГ Нэнси Фрезер допускала блокировку Telegram в Германии в качестве крайней мере в случае, если не будет найдено общеевропейское решение по соблюдению требований местного законодательства. Федеральное ведомство уголовной полиции BKA создало целевую рабочую группу по Telegram для улучшения возможностей расследования правонарушений с использованием мессенджера.
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