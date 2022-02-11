В Рязани дело о хищении миллиарда рублей в "Ринвестбанке" дошло до суда
Дело о хищении миллиарда рублей в "Ринвестбанке" направили в суд Рязани
Статуя Фемиды
МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ направила в суд Рязани уголовное дело в отношении руководства "Ринвестбанка" о хищении свыше 1 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
"В Генеральной прокуратуре РФ утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Владимира Романова, Максима Ткачева и Светланы Поздновой. Они обвиняются в хищении путем растраты и мошенничества имущества ООО РИКБ "Ринвестбанк" (ч. 4 ст. 160, ч. 4 ст. 159 УК РФ). Романову также вменяется хищение путем обмана денежных средств одного из граждан (ч. 4 ст. 159 УК РФ)", - говорится в сообщении.
Уголовное дело направлено в Советский районный суд Рязани для рассмотрения по существу, уточняет ведомство.
По версии следствия, фактический владелец "Ринвестбанка" Романов, председатель правления Ткачев, президент банка Позднова и другие в составе организованной группы в 2015-2016 годах похитили со счета банка свыше 1 миллиарда рублей. Для этого была организована выдача заведомо невозвратных кредитов подконтрольным организациям. Преступление привело к банкротству кредитного учреждения и отзыву у него лицензии.
Кроме того, полагает следствие, Романов под предлогом продажи квартиры в рассрочку в 2004-2013 годах завладел принадлежащими потерпевшему 14,1 миллиона рублей. Взятые на себя обязательства Романов не выполнил, а похищенным имуществом распорядился по своему усмотрению.
В отношении иных лиц материалы выделены в отдельное производство, расследование продолжается, добавили в Генпрокуратуре.
Лицензия у "Ринвестбанка" была отозвана Центробанком в июле 2016 года, вскоре Арбитражный суд Рязанской области признал кредитную организацию банкротом.