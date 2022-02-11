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Суд в Якутске отправил под домашний арест блогера по делу о вымогательстве
Суд в Якутске отправил под домашний арест блогера по делу о вымогательстве - РИА Новости, 11.02.2022
Суд в Якутске отправил под домашний арест блогера по делу о вымогательстве
Якутский городской суд отправил под домашний арест блогера Сусанну Рожину, задержанную за вымогательство 50 миллионов рублей, сообщил РИА источник, знакомый с... РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T13:09
2022-02-11T13:09
происшествия
республика саха (якутия)
якутск
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ЯКУТСК, 11 фев – РИА Новости. Якутский городской суд отправил под домашний арест блогера Сусанну Рожину, задержанную за вымогательство 50 миллионов рублей, сообщил РИА источник, знакомый с ходом следствия."По уголовному делу в ее отношении по статье о вымогательстве, совершенном группой лиц в крупном размере, обвиняемой избрана мера пресечения. Суд учел наличие детей у Рожиной. Ходатайство (адвоката – ред.) о домашнем аресте удовлетворено", - рассказал собеседник.Следствие настаивало на ее аресте, добавил он.Рожина была задержана по подозрению в вымогательстве у местного риелтора. Вместе с ней при получении 50 миллионов рублей сотрудники ФСБ взяли еще одного человека. По информации источника РИА Новости, она написала явку с повинной.По данным СМИ, Рожина окончила Якутский государственный университет. В разные годы работала в местном и федеральном информационных агентствах, на телеканалах НВК "Саха", "Якутия 24". В 2021 году стала обладателем гранта главы Якутии по направлению "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Индивидуальный предприниматель, позиционирует себя как блогер, занимающийся расследованиями. В последних сообщениях она в своем Telegram-канале утверждала, что сейчас параллельно ведет несколько расследований - от махинаций до картельного сговора.
https://ria.ru/20220211/vymogatelstvo-1772222785.html
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якутск
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происшествия, республика саха (якутия), якутск
13:09 11.02.2022
 
Суд в Якутске отправил под домашний арест блогера по делу о вымогательстве

Якутский городской суд отправил под домашний арест блогера Рожину по делу о вымогательстве

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
© РИА Новости / Андрей Старостин
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Судебный молоток
Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 11 фев – РИА Новости. Якутский городской суд отправил под домашний арест блогера Сусанну Рожину, задержанную за вымогательство 50 миллионов рублей, сообщил РИА источник, знакомый с ходом следствия.
"По уголовному делу в ее отношении по статье о вымогательстве, совершенном группой лиц в крупном размере, обвиняемой избрана мера пресечения. Суд учел наличие детей у Рожиной. Ходатайство (адвоката – ред.) о домашнем аресте удовлетворено", - рассказал собеседник.
Следствие настаивало на ее аресте, добавил он.
Рожина была задержана по подозрению в вымогательстве у местного риелтора. Вместе с ней при получении 50 миллионов рублей сотрудники ФСБ взяли еще одного человека. По информации источника РИА Новости, она написала явку с повинной.
По данным СМИ, Рожина окончила Якутский государственный университет. В разные годы работала в местном и федеральном информационных агентствах, на телеканалах НВК "Саха", "Якутия 24". В 2021 году стала обладателем гранта главы Якутии по направлению "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Индивидуальный предприниматель, позиционирует себя как блогер, занимающийся расследованиями. В последних сообщениях она в своем Telegram-канале утверждала, что сейчас параллельно ведет несколько расследований - от махинаций до картельного сговора.
Город Якутск - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
Вчера, 10:54
Блогер, задержанная в Якутске за вымогательство, написала явку с повинной
 
ПроисшествияРеспублика Саха (Якутия)Якутск
 
 
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