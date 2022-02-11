https://ria.ru/20220211/sud-1772263079.html

Суд в Якутске отправил под домашний арест блогера по делу о вымогательстве

Суд в Якутске отправил под домашний арест блогера по делу о вымогательстве - РИА Новости, 11.02.2022

Суд в Якутске отправил под домашний арест блогера по делу о вымогательстве

Якутский городской суд отправил под домашний арест блогера Сусанну Рожину, задержанную за вымогательство 50 миллионов рублей, сообщил РИА источник, знакомый с... РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T13:09

2022-02-11T13:09

2022-02-11T13:09

происшествия

республика саха (якутия)

якутск

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ЯКУТСК, 11 фев – РИА Новости. Якутский городской суд отправил под домашний арест блогера Сусанну Рожину, задержанную за вымогательство 50 миллионов рублей, сообщил РИА источник, знакомый с ходом следствия."По уголовному делу в ее отношении по статье о вымогательстве, совершенном группой лиц в крупном размере, обвиняемой избрана мера пресечения. Суд учел наличие детей у Рожиной. Ходатайство (адвоката – ред.) о домашнем аресте удовлетворено", - рассказал собеседник.Следствие настаивало на ее аресте, добавил он.Рожина была задержана по подозрению в вымогательстве у местного риелтора. Вместе с ней при получении 50 миллионов рублей сотрудники ФСБ взяли еще одного человека. По информации источника РИА Новости, она написала явку с повинной.По данным СМИ, Рожина окончила Якутский государственный университет. В разные годы работала в местном и федеральном информационных агентствах, на телеканалах НВК "Саха", "Якутия 24". В 2021 году стала обладателем гранта главы Якутии по направлению "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Индивидуальный предприниматель, позиционирует себя как блогер, занимающийся расследованиями. В последних сообщениях она в своем Telegram-канале утверждала, что сейчас параллельно ведет несколько расследований - от махинаций до картельного сговора.

https://ria.ru/20220211/vymogatelstvo-1772222785.html

республика саха (якутия)

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происшествия, республика саха (якутия), якутск