Суд отказался освободить из СИЗО экс-директора "Листвяжной" Махракова
Кемеровский облсуд отказался освободить из СИЗО экс-директора "Листвяжной" Махракова
© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанкДиректор шахты "Листвяжная" Сергей Махраков, обвиняемый по делу о гибели горняков на шахте "Листвяжная", во время избрания ему меры пресечения в Центральном районном суде в Кемерове
Директор шахты "Листвяжная" Сергей Махраков, обвиняемый по делу о гибели горняков на шахте "Листвяжная", во время избрания ему меры пресечения в Центральном районном суде в Кемерове
КЕМЕРОВО, 11 фев – РИА Новости. Кемеровский областной суд отказался заменить содержание под стражей домашним арестом бывшему директору шахты "Листвяжная" Сергею Махракову, сообщается на сайте суда.
После трагедии на "Листвяжной", унесшей 51 жизнь, Махракову вменили нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов. Заводский районный суд в январе продлил его арест до 25 апреля.
"Кемеровский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу адвоката в защиту интересов Махракова С.И. на постановление Заводского районного суда города Кемерово от 18 января 2022 года. Обжалуемым постановлением отказано в замене меры пресечения в отношении обвиняемого на домашний арест", - говорится в сообщении.
Также отклонены жалобы на продление ареста начальнику участка Сергею Герасименку, гендиректору холдинга "СДС-Уголь" Геннадию Алексееву, техническому директору компании Антону Якутову.
Метан взорвался в "Листвяжной" 25 ноября, когда под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва, но выбраться успели не все - пять сотрудников МЧС погибли. Всего жертвами трагедии стал 51 человек.
Возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 217 (нарушение требований промбезопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) и ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц). Арестованы девять человек: от основного собственника шахты Михаила Федяева до инспекторов Ростехнадзора и начальника участка, где произошел взрыв.