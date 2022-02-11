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Дело участника нападения на псковских десантников направили в суд
Дело участника нападения на псковских десантников направили в суд - РИА Новости, 11.02.2022
Дело участника нападения на псковских десантников направили в суд
Генеральная прокуратура РФ направила в суд уголовное дело в отношении участника банды, участвовавшего в нападении на псковских десантников в 2000 году под... РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T10:55
2022-02-11T10:55
россия
шатойский район
чеченская республика (чечня)
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МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ направила в суд уголовное дело в отношении участника банды, участвовавшего в нападении на псковских десантников в 2000 году под руководством Шамиля Басаева и Хаттаба, сообщает пресс-служба ведомства."В Генеральной прокуратуре РФ утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении члена вооруженной банды. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь военнослужащих в целях воспрепятствования законной деятельности указанных лиц по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности)", - говорится в сообщении.Уголовное дело направлено в Шатойский районный суд Чечни для рассмотрения по существу, уточняет ведомство.Бойцы 6-й роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии погибли в 2000 году в Шатойском районе Чечни в бою с многократно превосходящими силами боевиков банды Шамиля Басаева и арабского наемника Хаттаба. Во время боя, продолжавшегося с 29 февраля по 1 марта, 90 военнослужащих 6-й роты, заняв господствующую высоту в горно-лесистой местности, выдержали нападения выходящей из окружения группировки боевиков численностью до 2,5 тысячи человек. В результате боя погибли 84 военнослужащих.За проявленное мужество 22 десантникам было присвоено звание Героя России, из них 21 - посмертно. Орденом Мужества были награждены 68 солдат и офицеров, 63 из них - посмертно.
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россия, шатойский район, чеченская республика (чечня)
10:55 11.02.2022
 
Дело участника нападения на псковских десантников направили в суд

Генпрокуратура направила в суд дело участника банды, напавшей на псковских десантников

© Sputnik / Табылды КадырбековНаручники
Наручники - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ направила в суд уголовное дело в отношении участника банды, участвовавшего в нападении на псковских десантников в 2000 году под руководством Шамиля Басаева и Хаттаба, сообщает пресс-служба ведомства.
"В Генеральной прокуратуре РФ утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении члена вооруженной банды. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь военнослужащих в целях воспрепятствования законной деятельности указанных лиц по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности)", - говорится в сообщении.
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Уголовное дело направлено в Шатойский районный суд Чечни для рассмотрения по существу, уточняет ведомство.
Бойцы 6-й роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии погибли в 2000 году в Шатойском районе Чечни в бою с многократно превосходящими силами боевиков банды Шамиля Басаева и арабского наемника Хаттаба. Во время боя, продолжавшегося с 29 февраля по 1 марта, 90 военнослужащих 6-й роты, заняв господствующую высоту в горно-лесистой местности, выдержали нападения выходящей из окружения группировки боевиков численностью до 2,5 тысячи человек. В результате боя погибли 84 военнослужащих.
За проявленное мужество 22 десантникам было присвоено звание Героя России, из них 21 - посмертно. Орденом Мужества были награждены 68 солдат и офицеров, 63 из них - посмертно.
 
РоссияШатойский районЧеченская республика (Чечня)
 
 
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