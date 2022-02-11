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В Нижнем Новгороде двое рабочих упали с пятого этажа на стройке и выжили
В Нижнем Новгороде двое рабочих упали с пятого этажа на стройке и выжили - РИА Новости, 11.02.2022
В Нижнем Новгороде двое рабочих упали с пятого этажа на стройке и выжили
Уголовное дело возбуждено после падения двух рабочих с высоты пятого этажа на строительной площадке в Нижнем Новгороде, сообщает региональное следственное... РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T11:46
2022-02-11T11:46
происшествия
жилье
россия
нижегородская область
нижний новгород
следственный комитет россии (ск рф)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 фев - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после падения двух рабочих с высоты пятого этажа на строительной площадке в Нижнем Новгороде, сообщает региональное следственное управление СК РФ.По версии следствия, днем 10 февраля на стройплощадке дома на улице Романтиков в результате нарушения правил безопасности при ведении строительных работ на высоте произошло обрушение выносной площадки, в результате два каменщика упали с высоты пятого этажа. Они получили травмы и госпитализированы в областную больницу."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ). В ходе расследования уголовного дела действиям сотрудников подрядной организации, ответственных за безопасность при проведении работ на строительной площадке, а также бригадира, допустившего потерпевших к производству работ, будет дана юридическая оценка", - говорится в сообщении.
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происшествия, жилье, россия, нижегородская область, нижний новгород, следственный комитет россии (ск рф)
11:46 11.02.2022
 
В Нижнем Новгороде двое рабочих упали с пятого этажа на стройке и выжили

В Нижнем Новгороде завели дело из-за падения двух рабочих на стройке с пятого этажа

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобиль следственного комитета
Автомобиль следственного комитета - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Автомобиль следственного комитета
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 фев - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после падения двух рабочих с высоты пятого этажа на строительной площадке в Нижнем Новгороде, сообщает региональное следственное управление СК РФ.
По версии следствия, днем 10 февраля на стройплощадке дома на улице Романтиков в результате нарушения правил безопасности при ведении строительных работ на высоте произошло обрушение выносной площадки, в результате два каменщика упали с высоты пятого этажа. Они получили травмы и госпитализированы в областную больницу.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ). В ходе расследования уголовного дела действиям сотрудников подрядной организации, ответственных за безопасность при проведении работ на строительной площадке, а также бригадира, допустившего потерпевших к производству работ, будет дана юридическая оценка", - говорится в сообщении.
 
ПроисшествияЖильеРоссияНижегородская областьНижний НовгородСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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