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В Нижнем Новгороде двое рабочих упали с пятого этажа на стройке и выжили

В Нижнем Новгороде двое рабочих упали с пятого этажа на стройке и выжили - РИА Новости, 11.02.2022

В Нижнем Новгороде двое рабочих упали с пятого этажа на стройке и выжили

Уголовное дело возбуждено после падения двух рабочих с высоты пятого этажа на строительной площадке в Нижнем Новгороде, сообщает региональное следственное... РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T11:46

2022-02-11T11:46

2022-02-11T11:46

происшествия

жилье

россия

нижегородская область

нижний новгород

следственный комитет россии (ск рф)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 фев - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после падения двух рабочих с высоты пятого этажа на строительной площадке в Нижнем Новгороде, сообщает региональное следственное управление СК РФ.По версии следствия, днем 10 февраля на стройплощадке дома на улице Романтиков в результате нарушения правил безопасности при ведении строительных работ на высоте произошло обрушение выносной площадки, в результате два каменщика упали с высоты пятого этажа. Они получили травмы и госпитализированы в областную больницу."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ). В ходе расследования уголовного дела действиям сотрудников подрядной организации, ответственных за безопасность при проведении работ на строительной площадке, а также бригадира, допустившего потерпевших к производству работ, будет дана юридическая оценка", - говорится в сообщении.

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происшествия, жилье, россия, нижегородская область, нижний новгород, следственный комитет россии (ск рф)