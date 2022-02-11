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В США пять полицейских пострадали при стрельбе
В США пять полицейских пострадали при стрельбе - РИА Новости, 11.02.2022
В США пять полицейских пострадали при стрельбе
По меньшей мере пять сотрудников полиции и местная жительница пострадали при стрельбе в американском Финиксе, подозреваемый забаррикадировался в здании,... РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T16:57
2022-02-11T17:42
в мире
сша
финикс
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ВАШИНГТОН, 11 фев - РИА Новости. По меньшей мере пять сотрудников полиции и местная жительница пострадали при стрельбе в американском Финиксе, подозреваемый забаррикадировался в здании, сообщает телеканал Fox 10.Отмечается, что инцидент произошел, когда полицейские приехали на вызов о стрельбе в одном из домов. Когда правоохранители прибыли на место происшествия подозреваемый, по некоторым данным, вновь открыл огонь. Некоторые полицейские получили огнестрельные ранения, когда пытались перенести ребенка из дома, где происходит инцидент, в безопасное место.Позже появилось сообщение полиции о том, что ситуация с забаррикадировавшимся разрешилась. "Ситуация с забаррикадировавшимся разрешилась. Угрозы обществу нет. Доступ в район места происшествия будет ограничен, пока на месте работают следователи", - сообщила полиция в Twitter.Информации о судьбе подозреваемого пока не приводится.
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в мире, сша, финикс
16:57 11.02.2022 (обновлено: 17:42 11.02.2022)
 
В США пять полицейских пострадали при стрельбе

В США полиция приехала на вызов из-за стрельбы и попала под огонь, ранены шесть человек

© Flickr / John LiuМашина американской полиции
Машина американской полиции - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
© Flickr / John Liu
Машина американской полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 11 фев - РИА Новости. По меньшей мере пять сотрудников полиции и местная жительница пострадали при стрельбе в американском Финиксе, подозреваемый забаррикадировался в здании, сообщает телеканал Fox 10.
Отмечается, что инцидент произошел, когда полицейские приехали на вызов о стрельбе в одном из домов. Когда правоохранители прибыли на место происшествия подозреваемый, по некоторым данным, вновь открыл огонь. Некоторые полицейские получили огнестрельные ранения, когда пытались перенести ребенка из дома, где происходит инцидент, в безопасное место.
Сотрудники ФБР и полиции - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
10 февраля, 01:10
В США на территории школы произошла стрельба
Позже появилось сообщение полиции о том, что ситуация с забаррикадировавшимся разрешилась.
"Ситуация с забаррикадировавшимся разрешилась. Угрозы обществу нет. Доступ в район места происшествия будет ограничен, пока на месте работают следователи", - сообщила полиция в Twitter.
Информации о судьбе подозреваемого пока не приводится.
 
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