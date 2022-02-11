https://ria.ru/20220211/strelba-1772328972.html

В США пять полицейских пострадали при стрельбе

В США пять полицейских пострадали при стрельбе - РИА Новости, 11.02.2022

В США пять полицейских пострадали при стрельбе

По меньшей мере пять сотрудников полиции и местная жительница пострадали при стрельбе в американском Финиксе, подозреваемый забаррикадировался в здании,... РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T16:57

2022-02-11T16:57

2022-02-11T17:42

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сша

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ВАШИНГТОН, 11 фев - РИА Новости. По меньшей мере пять сотрудников полиции и местная жительница пострадали при стрельбе в американском Финиксе, подозреваемый забаррикадировался в здании, сообщает телеканал Fox 10.Отмечается, что инцидент произошел, когда полицейские приехали на вызов о стрельбе в одном из домов. Когда правоохранители прибыли на место происшествия подозреваемый, по некоторым данным, вновь открыл огонь. Некоторые полицейские получили огнестрельные ранения, когда пытались перенести ребенка из дома, где происходит инцидент, в безопасное место.Позже появилось сообщение полиции о том, что ситуация с забаррикадировавшимся разрешилась. "Ситуация с забаррикадировавшимся разрешилась. Угрозы обществу нет. Доступ в район места происшествия будет ограничен, пока на месте работают следователи", - сообщила полиция в Twitter.Информации о судьбе подозреваемого пока не приводится.

https://ria.ru/20220210/strelba-1771977508.html

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в мире, сша, финикс