Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220211/strategiya-1772260156.html
"Россия вновь нарушила все планы США"
США из-за Украины не могут решить вопрос нацбезопасности, пишет Politico - РИА Новости, 11.02.2022
"Россия вновь нарушила все планы США"
Неопределенная ситуация вокруг Украины тормозит подготовку новой стратегии национальной безопасности США, пишет Politico. РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T12:55
2022-02-11T15:26
в мире
сша
джо байден
украина
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/09/1767059191_0:0:3128:1760_1920x0_80_0_0_9406c849d8c067cc50e91555e2b52b8a.jpg
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Неопределенная ситуация вокруг Украины тормозит подготовку новой стратегии национальной безопасности США, пишет Politico.В статье говорится, что содержание документа может существенно измениться в зависимости от того, "вторгнется ли Россия на Украину", что повлияет на степень приоритетности угрозы.Согласно американскому законодательству президент должен ежегодно представлять стратегию национальной безопасности, однако в конце прошлого года команда Джо Байдена сдвинула сроки презентации документа на первый квартал 2022 года.В последнее время отношения России и западных стран стали еще более напряженными. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину и на этом фоне усиливают присутствие в Восточной Европе. В России отвергают все претензии и напоминают, что Киев не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.В Кремле и МИД не раз отмечали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации напряженности — действия США и НАТО, которые накачивают Украину оружием, подталкивая ее к военным авантюрам.В конце прошлого года Россия передала США и их союзникам проекты документов о гарантиях безопасности. Главным требованием было нерасширение НАТО на восток, однако именно его западные партнеры, по сообщениям российского МИД, проигнорировали в письменном ответе.
https://ria.ru/20220210/gaz-1772015034.html
https://ria.ru/20220210/interesy-1772174816.html
сша
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/09/1767059191_280:0:3011:2048_1920x0_80_0_0_87a1aa1e49cd5d5d7faf842a302e3d0b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, джо байден, украина, россия
12:55 11.02.2022 (обновлено: 15:26 11.02.2022)
 
США из-за Украины не могут решить вопрос нацбезопасности, пишет Politico

Politico: неопределенность вокруг Украины тормозит принятие стратегии нацбезопасности США

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаг США
Флаг США - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Флаг США
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Неопределенная ситуация вокруг Украины тормозит подготовку новой стратегии национальной безопасности США, пишет Politico.
В статье говорится, что содержание документа может существенно измениться в зависимости от того, "вторгнется ли Россия на Украину", что повлияет на степень приоритетности угрозы.
"В целом президент США и его помощники вряд ли изменят основное утверждение о том, что именно Китай, а не Россия, представляет большую угрозу для Америки в долгосрочной перспективе", — резюмирует издание.
Согласно американскому законодательству президент должен ежегодно представлять стратегию национальной безопасности, однако в конце прошлого года команда Джо Байдена сдвинула сроки презентации документа на первый квартал 2022 года.
Танкер для перевозки СПГ Catalunya Spirit - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
10 февраля, 10:33
Der Spiegel раскрыл выгоду США от "войны" России с Украиной
В последнее время отношения России и западных стран стали еще более напряженными. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину и на этом фоне усиливают присутствие в Восточной Европе. В России отвергают все претензии и напоминают, что Киев не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.
В Кремле и МИД не раз отмечали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации напряженности — действия США и НАТО, которые накачивают Украину оружием, подталкивая ее к военным авантюрам.
В конце прошлого года Россия передала США и их союзникам проекты документов о гарантиях безопасности. Главным требованием было нерасширение НАТО на восток, однако именно его западные партнеры, по сообщениям российского МИД, проигнорировали в письменном ответе.
Здание Сената США - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
10 февраля, 23:30
Сенатор из США призвал искать решение по Украине с учетом интересов России
 
В миреСШАДжо БайденУкраинаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала