"Россия вновь нарушила все планы США"

12:55 11.02.2022 (обновлено: 15:26 11.02.2022)
США из-за Украины не могут решить вопрос нацбезопасности, пишет Politico
Politico: неопределенность вокруг Украины тормозит принятие стратегии нацбезопасности США
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Неопределенная ситуация вокруг Украины тормозит подготовку новой стратегии национальной безопасности США, пишет Politico.
В статье говорится, что содержание документа может существенно измениться в зависимости от того, "вторгнется ли Россия на Украину", что повлияет на степень приоритетности угрозы.
"В целом президент США и его помощники вряд ли изменят основное утверждение о том, что именно Китай, а не Россия, представляет большую угрозу для Америки в долгосрочной перспективе", — резюмирует издание.
Согласно американскому законодательству президент должен ежегодно представлять стратегию национальной безопасности, однако в конце прошлого года команда Джо Байдена сдвинула сроки презентации документа на первый квартал 2022 года.
10 февраля, 10:33Der Spiegel раскрыл выгоду США от "войны" России с Украиной
В последнее время отношения России и западных стран стали еще более напряженными. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину и на этом фоне усиливают присутствие в Восточной Европе. В России отвергают все претензии и напоминают, что Киев не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.
В конце прошлого года Россия передала США и их союзникам проекты документов о гарантиях безопасности. Главным требованием было нерасширение НАТО на восток, однако именно его западные партнеры, по сообщениям российского МИД, проигнорировали в письменном ответе.