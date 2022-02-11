https://ria.ru/20220211/strategiya-1772260156.html

"Россия вновь нарушила все планы США"

США из-за Украины не могут решить вопрос нацбезопасности, пишет Politico - РИА Новости, 11.02.2022

"Россия вновь нарушила все планы США"

Неопределенная ситуация вокруг Украины тормозит подготовку новой стратегии национальной безопасности США, пишет Politico. РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T12:55

2022-02-11T12:55

2022-02-11T15:26

в мире

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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Неопределенная ситуация вокруг Украины тормозит подготовку новой стратегии национальной безопасности США, пишет Politico.В статье говорится, что содержание документа может существенно измениться в зависимости от того, "вторгнется ли Россия на Украину", что повлияет на степень приоритетности угрозы.Согласно американскому законодательству президент должен ежегодно представлять стратегию национальной безопасности, однако в конце прошлого года команда Джо Байдена сдвинула сроки презентации документа на первый квартал 2022 года.В последнее время отношения России и западных стран стали еще более напряженными. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину и на этом фоне усиливают присутствие в Восточной Европе. В России отвергают все претензии и напоминают, что Киев не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.В Кремле и МИД не раз отмечали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации напряженности — действия США и НАТО, которые накачивают Украину оружием, подталкивая ее к военным авантюрам.В конце прошлого года Россия передала США и их союзникам проекты документов о гарантиях безопасности. Главным требованием было нерасширение НАТО на восток, однако именно его западные партнеры, по сообщениям российского МИД, проигнорировали в письменном ответе.

https://ria.ru/20220210/gaz-1772015034.html

https://ria.ru/20220210/interesy-1772174816.html

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в мире, сша, джо байден, украина, россия