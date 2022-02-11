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Олег Степанов: быть российским дипломатом – это круто

Олег Степанов: быть российским дипломатом – это круто - РИА Новости, 11.02.2022

Олег Степанов: быть российским дипломатом – это круто

Межгосударственный диалог России и Канады развивается взаимоуважительно и профессионально, а народы двух стран, вопреки нагнетаемым на Западе страхам, сумели... РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T14:00

2022-02-11T14:00

2022-02-11T14:00

интервью

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мид канады

россия

ванкувер

арктический совет

воз

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Межгосударственный диалог России и Канады развивается взаимоуважительно и профессионально, а народы двух стран, вопреки нагнетаемым на Западе страхам, сумели сохранить чувство взаимной симпатии. По случаю Дня дипломатического работника посол России в Канаде Олег Степанов рассказал в интервью РИА Новости, каковы подвижки в вопросе взаимного признания вакцин, как на двухсторонних отношениях сказывается кризис вокруг Украины, а также о том, как в текущих неспокойных условиях живет русскоязычная община в этой североамериканской стране.– Господин посол, расскажите, каково работать в Канаде российским дипломатам в столь напряженное время, когда угрозы в адрес России звучат от официальных лиц по всему миру? С какими ограничениями приходится сталкиваться?– Несмотря на нагнетаемые на Западе страхи (а к этому, к сожалению, прикладывают руку и в Канаде), в народе отношение к нам дружелюбное. Обстановка вокруг посольства и наших генконсульств в Торонто и Монреале остается в целом спокойной. Протестные акции время от времени имеют место. В основном, их проводит радикальное крыло местной украинской общины. В таких случаях принимаем необходимые меры безопасности, обращаемся за содействием к правоохранительным органам – чтобы право на протест реализовывалось мирно, без провокаций.Ограничений в Канаде, за исключением санитарно-эпидемиологических, для нашей работы пока не наблюдаем. Каналы общения с МИД, официальными органами, академическим сообществом и прессой функционируют нормально.Коллектив у нас в посольстве профессиональный. Команда яркая, творческая, разносторонняя. Как говорится, универсальные солдаты. Считаю, что мне как руководителю повезло.– В чем видите основные сложности и радости свой работы?– Сложности есть в каждой профессии. Работа дипломата – в поиске точек соприкосновения и компромиссов. Международное общение имеет всепогодный характер. Поэтому, наша задача – аргументированно донести точку зрения России, четко объяснять общественности страны пребывания наше видение всех аспектов международной жизни. И одновременно передавать в центр объективную картину внутренних и внешних интересов и приоритетов страны пребывания.В межгосударственных отношениях важна предсказуемость, проистекающая из правильного понимания намерений друг друга. Отсюда – сконцентрированное погружение дипломатов в нюансы и детали, постоянная ответственность за каждое сказанное или положенное на бумагу слово. Причем в режиме 24/7. А динамика глобальных процессов в нашем мире очень высокая. Поэтому дипломат как бы постоянно на адреналине. Все это проверяет твою выносливость и пределы оптимизма.Что до радостей, то это возможность страноведения. Познание местных традиций, истории, культуры. Дипломат обязательно должен путешествовать, ехать в провинцию, "без галстука" общаться с простыми людьми. Настоящий ритм жизни познается не в столице. Зачастую, чем дальше отъедешь, тем больше поймешь. Так постепенно создается личная многомерная картина страны и общества.Когда был еще начинающим специалистом, один из моих послов-наставников очень мудро сказал: "Чтобы быть настоящим дипломатом, надо суметь по-человечески понять и полюбить страну, где ты работаешь, и тогда все задачи будут решаться успешно". Постоянно убеждаюсь в правильности этих слов.Без преувеличения, Россия – генератор современной международной повестки дня. Россия – гарант глобального мира и стабильности. Участвовать в процессе выработки и реализации нашей внешней политики – нет, на мой взгляд, более интересной, почетной и творчески обогащающей службы и работы. Быть русским дипломатом – это круто.– Что вам помогает справляться со стрессом? Есть ли свободное время, и как вы проводите досуг? Как обычно празднуете День дипломатического работника, и как будете праздновать в этом году?– Стресс – непременный атрибут дипломатической службы. Хобби помогают. Походы с палаткой, фотография, книги, горные лыжи, велосипед. В свободное время – с семьей на природу. Россия и Канада очень похожи – леса, горы, реки, национальные парки. Много очаровательных провинциальных городков. Есть, чем себя занять.День дипломатического работника встретим, как и наши коллеги в других странах, на работе. Традиционный прием не позволяет провести эпидемиологическая обстановка. Вместе с генконсульством в Монреале возложим венок на могилу генерального консула Российской Империи Пассека, скончавшегося здесь в 1914 году. А праздник отметим за семейным столом.– Как оцениваете встречи представителей дипмиссии с канадскими коллегами? Достаточно ли их? Были ли они уже в этом году? Какие планы на контакты в этом году?– У Канады талантливая дипломатическая служба, со своей школой и традициями. Диалог идет профессионально и взаимоуважительно. У нас есть возможность изложить свою точку зрения, выслушать канадскую. Даже при наличии очевидных политических разногласий между нашими правительствами дипломаты должны общаться.Рассчитываем на оживление практики межмидовских консультаций по представляющим взаимный интерес темам. Да, у нас с Канадой и ее западными партнерами есть области разногласий, где генезис событий и решение проблем мы видим по-разному – например, Украина или кризис евробезопасности. Но никто не отменял коллективной работы по контртеррору, информбезопасности, противодействию глобальному наркотрафику и оргпреступности. И просто обмен мнениями по широкому набору региональных сюжетов – от Ближнего Востока до Западного полушария всегда полезен.Конечно, российско-канадские отношения сейчас не в лучшем состоянии. В 2014 году в Оттаве в одностороннем порядке приняли решение "заморозить" большинство форматов взаимодействия, за исключением межмидовских. Мы же, с нашей стороны, хотели бы вернуть их к состоянию конструктивной нормальности. Будем над этим работать. Россия не смотрит на Канаду через оптику геополитического соперничества. И к тому же мы – арктические соседи. Всегда ведь хорошо, когда соседство получается выстроить добрым, разве нет? Здесь отмечу текущее председательство России в Арктическом совете, где с канадцами мы работаем прагматично и без политизации по актуальным вопросам северной повестки.В этом году мы отмечаем 80-летие установления дипломатических отношений и 50-летие хоккейной суперсерии 1972 года. Понятно, что программу будем соотносить с эпидемситуацией. Но надеемся с помощью юбилейных дат привнести заряд оптимизма в двусторонние отношения.– Планируете ли вы поездки по стране в этом году? Что интересного у вас запланировано?– Укрепление региональных связей, встречи с деловыми кругами и экспертным сообществом провинций и территорий Канады – важное направление работы Посольства. Ставим перед собой задачу расширить географию сотрудничества канадцев с российским регионами. Ведь между нашими странами, повторюсь, немало общего: климат, размер территории, природные ресурсы, этническое разнообразие, уникальные культуры народов крайнего севера.В конце прошлого года удалось посетить самую восточную провинцию Канады – Ньюфаундленд и Лабрадор. Это уникальный регион со своим "островным" нравом. Там живут свободолюбивые, сильные духом люди. Они чтят традиции, сохраняют память о прошлом. В частности, о канадских арктических конвоях времен Второй мировой войны, когда мы были союзниками.Рассчитываю, что "омикрон" и другие штаммы наконец отступят. Планы на год обширные. Квебек, Британская Колумбия, Альберта. МИД Канады предварительно запланировал для дипкорпуса ознакомительный тур по северным территориям. Уверен, это будет очень познавательно.– Есть ли подвижки в вопросе взаимного признания вакцин?– Диалог продолжается. В Канаде признание "Спутника V" увязали с его внесением в список рекомендованных вакцин ВОЗ. Так что ждем сигналов из Женевы. Но при этом мы официально обменялись образцами национальных сертификатов о вакцинации. Ведем дело к тому, чтобы их было достаточно для подтверждения факта иммунизации при авиапутешествиях и пересечении границ. Тут все основывается на взаимности. В этом вопросе сейчас мяч на канадской стороне поля.– Ранее вы говорили о планах расширить консульское присутствие в Канаде, об открытии консульства в Ванкувере. Возможно ли это в текущем году?– Запрос на расширение нашего консульского присутствия канадской стороне официально поставлен, но пока четкого ответа нет. Продолжаем диалог с МИД Канады. О сроках выхода на какое-либо решение говорить преждевременно. Но вопрос необходимо решить. Канада – большая страна.Много наших сограждан и соотечественников живет в ее западной части, испытывая трудности с получением консульских услуг. Ближайшее к Британской Колумбии генконсульство в Торонто находится на расстоянии в четыре тысячи километров. Одними выездными консульскими вахтами не обойдешься. Открытие "точки" в удобной близости от мест наиболее плотного проживания нашей общины – первоочередная практическая задача.– Как напряжённость вокруг Украины сказывается на двусторонних отношениях?– Канадский политический истеблишмент и СМИ пытаются создать вокруг России неблагоприятный фон, пугают граждан своей страны чуть ли не третьей мировой войной из-за выдуманной российской "агрессии" против Украины. Это точно не приносит радости в наши отношения. Говорим открыто и приватно: хотите мира на Украине – используйте свое влияние на Киев, заставьте выполнять Минский комплекс мер и усадите за стол переговоров с ДНР и ЛНР. Это единственный путь к мирному урегулированию внутриукраинского конфликта. А поставлять военную номенклатуру или помогать инстукторами – это лишь разжигать и продлевать братоубийство. Нас слушают, но не уверен, что слышат.Проблема еще и в том, что, на мой взгляд, не только Канаду, но и в целом Запад, Украина как таковая совсем не волнует. Для одних она – лишь инструмент антироссийских геополитических планов, для других – удобный объект для внутриполитических состязаний. Когда на дебатах в какой-нибудь западной стране ради рейтинга политики соревнуются в том, кто из них сегодня "больший украинец", и кто способен "жестче послать сигнал русским", становится не смешно, а грустно. Грустно за Украину.– Был ли отклик канадских властей по делу умершего нацистского преступника Гельмута Оберлендера?– Канадская сторона, к сожалению, так и не ответила на запрос Следственного комитета России, направленный в феврале 2020 года по делу о причастности Оберлендера к массовому убийству детей в Ейске в 1942 году. Не успел завершиться и тянувшийся здесь несколько лет процесс выдворения бывшего нацистского приспешника, лишенного канадского гражданства в 2019 году за сокрытие факта службы в вермахте. Он умер в прошлом году, избежав наказания. Но для нас дело не закрыто. Продолжим добиваться ответов от канадской стороны.– Ожидаете ли вы роста товарооборота между нашими странами в текущем году? Какова динамика развития двухсторонних экономических отношений?– Российско-канадские торговые отношения постепенно выходят на допандемийный уровень. За 11 месяцев 2021 года наш двусторонний товарооборот превысил два миллиарда долларов США (по итогам 2020 года – немногим более 1,2 миллиарда). При этом существенно увеличился российский экспорт.У канадского бизнеса к России серьезный интерес. Здесь знают выгодность работы на российском рынке и понимают преимущества сотрудничества с надежными и предсказуемыми партнерами. А мы всегда открыты для взаимовыгодного сотрудничества. Убежден: в развитии торгово-экономических связей должны превалировать прагматизм и здравый смысл, а не политические соображения. В целом, потенциал у нас большой. Надо реализовывать.

https://ria.ru/20220129/diplomatiya-1770092990.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220131/kanada-1770345949.html

https://ria.ru/20220204/sled-1771165893.html

https://ria.ru/20220130/kanada-1770157860.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220201/kanada-1770414868.html

https://ria.ru/20210215/sputnik-1597609307.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220202/kanada-1770687768.html

https://ria.ru/20220202/ministr-1770596751.html

россия

ванкувер

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

интервью, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мид канады, россия, ванкувер, арктический совет, воз