https://ria.ru/20220211/stavka-1772270096.html

ЦБ повысил ключевую ставку до 9,5%

ЦБ повысил ключевую ставку до 9,5% - РИА Новости, 11.02.2022

ЦБ повысил ключевую ставку до 9,5%

Центробанк в восьмой раз подряд повысил ключевую ставку и снова на один процентный пункт — до 9,5 процента годовых, следует из пресс-релиза регулятора. РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T13:33

2022-02-11T13:33

2022-02-11T18:07

экономика

россия

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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Центробанк в восьмой раз подряд повысил ключевую ставку и снова на один процентный пункт — до 9,5 процента годовых, следует из пресс-релиза регулятора."Совет директоров Банка России 11 февраля 2022 года принял решение повысить ключевую ставку на 100 базисных пунктов, до 9,50 процента годовых", — говорится в сообщении.Таким образом, показатель вырос до максимума с марта 2017 года.Большинство опрошенных РИА Новости аналитиков ожидали от ЦБ именно такого шага на фоне разогнавшейся до многолетних максимумов инфляции.Глава Банка России Эльвира Набиуллина отметила, что регулятор продолжит цикл ужесточения денежно-кредитной политики.Прошлой весной ЦБ перешел к нормализации денежно-кредитной политики, постепенно повышая ставку и доведя ее к концу года до 8,5 процента годовых. Основными доводами стали более быстрое восстановление экономики и высокая инфляция.

https://ria.ru/20220207/perevody-1771404963.html

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экономика, россия