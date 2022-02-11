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ЦБ повысил ключевую ставку до 9,5%
ЦБ повысил ключевую ставку до 9,5% - РИА Новости, 11.02.2022
ЦБ повысил ключевую ставку до 9,5%
Центробанк в восьмой раз подряд повысил ключевую ставку и снова на один процентный пункт — до 9,5 процента годовых, следует из пресс-релиза регулятора. РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T13:33
2022-02-11T18:07
экономика
россия
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Центробанк в восьмой раз подряд повысил ключевую ставку и снова на один процентный пункт — до 9,5 процента годовых, следует из пресс-релиза регулятора."Совет директоров Банка России 11 февраля 2022 года принял решение повысить ключевую ставку на 100 базисных пунктов, до 9,50 процента годовых", — говорится в сообщении.Таким образом, показатель вырос до максимума с марта 2017 года.Большинство опрошенных РИА Новости аналитиков ожидали от ЦБ именно такого шага на фоне разогнавшейся до многолетних максимумов инфляции.Глава Банка России Эльвира Набиуллина отметила, что регулятор продолжит цикл ужесточения денежно-кредитной политики.Прошлой весной ЦБ перешел к нормализации денежно-кредитной политики, постепенно повышая ставку и доведя ее к концу года до 8,5 процента годовых. Основными доводами стали более быстрое восстановление экономики и высокая инфляция.
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экономика, россия
13:33 11.02.2022 (обновлено: 18:07 11.02.2022)
 
ЦБ повысил ключевую ставку до 9,5%

ЦБ ожидаемо повысил ключевую ставку восьмой раз подряд — до 9,5% годовых

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Центрального банка России в Москве
Здание Центрального банка России в Москве - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Центрального банка России в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Центробанк в восьмой раз подряд повысил ключевую ставку и снова на один процентный пункт — до 9,5 процента годовых, следует из пресс-релиза регулятора.
"Совет директоров Банка России 11 февраля 2022 года принял решение повысить ключевую ставку на 100 базисных пунктов, до 9,50 процента годовых", — говорится в сообщении.
Таким образом, показатель вырос до максимума с марта 2017 года.
Большинство опрошенных РИА Новости аналитиков ожидали от ЦБ именно такого шага на фоне разогнавшейся до многолетних максимумов инфляции.
Глава Банка России Эльвира Набиуллина отметила, что регулятор продолжит цикл ужесточения денежно-кредитной политики.
"Чтобы обезопасить реальные доходы и сбережения граждан от обесценения и создать условия для более здорового и устойчивого роста экономики, мы должны убрать перегретый избыточный спрос. <...> Именно поэтому мы продолжаем цикл повышения ключевой ставки", — пояснила она, добавив, что имеет в виду "рост спроса, который обозначает не рост потребления, а рост цен".
Прошлой весной ЦБ перешел к нормализации денежно-кредитной политики, постепенно повышая ставку и доведя ее к концу года до 8,5 процента годовых. Основными доводами стали более быстрое восстановление экономики и высокая инфляция.
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