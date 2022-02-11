13:33 11.02.2022 (обновлено: 18:07 11.02.2022)
ЦБ повысил ключевую ставку до 9,5%
ЦБ ожидаемо повысил ключевую ставку восьмой раз подряд — до 9,5% годовых
Здание Центрального банка России в Москве
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Центробанк в восьмой раз подряд повысил ключевую ставку и снова на один процентный пункт — до 9,5 процента годовых, следует из пресс-релиза регулятора.
"Совет директоров Банка России 11 февраля 2022 года принял решение повысить ключевую ставку на 100 базисных пунктов, до 9,50 процента годовых", — говорится в сообщении.
Таким образом, показатель вырос до максимума с марта 2017 года.
Большинство опрошенных РИА Новости аналитиков ожидали от ЦБ именно такого шага на фоне разогнавшейся до многолетних максимумов инфляции.
Глава Банка России Эльвира Набиуллина отметила, что регулятор продолжит цикл ужесточения денежно-кредитной политики.
"Чтобы обезопасить реальные доходы и сбережения граждан от обесценения и создать условия для более здорового и устойчивого роста экономики, мы должны убрать перегретый избыточный спрос. <...> Именно поэтому мы продолжаем цикл повышения ключевой ставки", — пояснила она, добавив, что имеет в виду "рост спроса, который обозначает не рост потребления, а рост цен".
Прошлой весной ЦБ перешел к нормализации денежно-кредитной политики, постепенно повышая ставку и доведя ее к концу года до 8,5 процента годовых. Основными доводами стали более быстрое восстановление экономики и высокая инфляция.
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