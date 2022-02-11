Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220211/status-1772183623.html
Козак: согласия Киева на обсуждение статуса Донбасса добиться не удалось
Козак: согласия Киева на обсуждение статуса Донбасса добиться не удалось - РИА Новости, 11.02.2022
Козак: согласия Киева на обсуждение статуса Донбасса добиться не удалось
На переговорах советников лидеров "нормандской четверки" в Берлине не удалось добиться согласия Киева на обсуждение статуса Донбасса на следующей встрече... РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T03:08
2022-02-11T03:26
в мире
украина
россия
донбасс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0c/1745430128_0:204:2918:1845_1920x0_80_0_0_16b0a93dfbc35c2ddb1ce81e3668239e.jpg
БЕРЛИН, 11 фев - РИА Новости. На переговорах советников лидеров "нормандской четверки" в Берлине не удалось добиться согласия Киева на обсуждение статуса Донбасса на следующей встрече контактной группы, поэтому письменный документ не получился, заявил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак."Пытались договориться, что на следующем заседании контактной группы начнется диалог о будущем статусе Донбасса в постконфликтной Украине. Не смогли добиться от Украины даже согласия на этот диалог. В этом проблема. А поскольку не смогли - то финальный документ, письменный документ не получился", - сказал Козак на итоговом брифинге.
https://ria.ru/20220211/buduschee-1772183235.html
украина
россия
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0c/1745430128_94:0:2825:2048_1920x0_80_0_0_c033e58c7f695816d2d968c8efde55ae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, донбасс
03:08 11.02.2022 (обновлено: 03:26 11.02.2022)
 
Козак: согласия Киева на обсуждение статуса Донбасса добиться не удалось

Замглавы АП Козак: согласия Киева на обсуждение статуса Донбасса добиться не удалось

© Sputnik / Родион Прока / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак
Заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
© Sputnik / Родион Прока
Перейти в фотобанк
Заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 11 фев - РИА Новости. На переговорах советников лидеров "нормандской четверки" в Берлине не удалось добиться согласия Киева на обсуждение статуса Донбасса на следующей встрече контактной группы, поэтому письменный документ не получился, заявил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак.
"Пытались договориться, что на следующем заседании контактной группы начнется диалог о будущем статусе Донбасса в постконфликтной Украине. Не смогли добиться от Украины даже согласия на этот диалог. В этом проблема. А поскольку не смогли - то финальный документ, письменный документ не получился", - сказал Козак на итоговом брифинге.
Дмитрий Козак - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
03:01
Козак: никому неизвестно, как видит Киев совместное будущее с Донбассом
 
В миреУкраинаРоссияДонбасс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала