https://ria.ru/20220211/status-1772183623.html

Козак: согласия Киева на обсуждение статуса Донбасса добиться не удалось

Козак: согласия Киева на обсуждение статуса Донбасса добиться не удалось - РИА Новости, 11.02.2022

Козак: согласия Киева на обсуждение статуса Донбасса добиться не удалось

На переговорах советников лидеров "нормандской четверки" в Берлине не удалось добиться согласия Киева на обсуждение статуса Донбасса на следующей встрече... РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T03:08

2022-02-11T03:08

2022-02-11T03:26

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БЕРЛИН, 11 фев - РИА Новости. На переговорах советников лидеров "нормандской четверки" в Берлине не удалось добиться согласия Киева на обсуждение статуса Донбасса на следующей встрече контактной группы, поэтому письменный документ не получился, заявил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак."Пытались договориться, что на следующем заседании контактной группы начнется диалог о будущем статусе Донбасса в постконфликтной Украине. Не смогли добиться от Украины даже согласия на этот диалог. В этом проблема. А поскольку не смогли - то финальный документ, письменный документ не получился", - сказал Козак на итоговом брифинге.

https://ria.ru/20220211/buduschee-1772183235.html

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в мире, украина, россия, донбасс