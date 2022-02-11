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Козак: Киев не дает ответа о будущем статусе Донбасса в составе Украины
Козак: Киев не дает ответа о будущем статусе Донбасса в составе Украины - РИА Новости, 11.02.2022
Козак: Киев не дает ответа о будущем статусе Донбасса в составе Украины
Киев не дает ни положительный, ни отрицательный ответ на предложения Донбасса о будущем статусе, заявил замглавы администрации президента России Дмитрий Козак... РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T02:50
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БЕРЛИН, 11 фев - РИА Новости. Киев не дает ни положительный, ни отрицательный ответ на предложения Донбасса о будущем статусе, заявил замглавы администрации президента России Дмитрий Козак журналистам по итогам переговоров политических советников "нормандской четверки" (Россия, Украина, Франция и ФРГ) по украинскому урегулированию."Есть предложения Донбасса (по будущему статусу - ред.), которые с октября 2020 года лежат на столе переговоров в контактной группе. На них нет ни отрицательного, ни положительного ответа", - сказал Козак.
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в мире, украина, россия, германия, франция
02:50 11.02.2022
 
Козак: Киев не дает ответа о будущем статусе Донбасса в составе Украины

Замглавы АП России Козак: Киев не дает ответа о будущем статусе Донбасса в составе Украины

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкДмитрий Козак
Дмитрий Козак - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Козак
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БЕРЛИН, 11 фев - РИА Новости. Киев не дает ни положительный, ни отрицательный ответ на предложения Донбасса о будущем статусе, заявил замглавы администрации президента России Дмитрий Козак журналистам по итогам переговоров политических советников "нормандской четверки" (Россия, Украина, Франция и ФРГ) по украинскому урегулированию.
"Есть предложения Донбасса (по будущему статусу - ред.), которые с октября 2020 года лежат на столе переговоров в контактной группе. На них нет ни отрицательного, ни положительного ответа", - сказал Козак.
Заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
02:46
Козак оценил вероятность военного решения конфликта со стороны Киева
 
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