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Салливан: считаем, что Россия может "напасть на Украину" во время Олимпиады

Салливан: считаем, что Россия может "напасть на Украину" во время Олимпиады - РИА Новости, 11.02.2022

Салливан: считаем, что Россия может "напасть на Украину" во время Олимпиады

США считают, что РФ может напасть на Украину во время Олимпиады, заявил на брифинге в пятницу советник президента США по национальной безопасности Джейк... РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T22:59

2022-02-11T22:59

2022-02-11T22:59

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ВАШИНГТОН, 11 фев - РИА Новости. США считают, что РФ может напасть на Украину во время Олимпиады, заявил на брифинге в пятницу советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан."Как мы и говорили раньше, сейчас такой момент, когда вторжение может произойти в любой момент, если президент (России Владимир – ред.) Путин отдаст приказ об этом", - сказал Салливан на брифинге в Белом доме. Он отказался приводить разведданные, но заявил, что "несмотря на спекуляции о том, что это может произойти только после Олимпиады, я ясно скажу, что это может произойти и во время Олимпиады".По его словам, США и союзники по-прежнему готовы работать над дипломатическим урегулированием кризиса вокруг Украины, но "готовы к решительному ответу" в случае решения Россией о вторжении. "Чтобы не произошло, Запад более един, чем когда-либо", - сказал Салливан.По замечанию Салливана, Россия в состоянии начать крупную военную операцию против Украины в любой день и, если это произойдет, то "вероятно начнется с воздушной бомбардировки и ракетных атак", в которых могут погибнуть мирное население, а затем "последует наземная операция".Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины и угрожают новыми чувствительными санкциями. Администрация президента США Джо Байдена, на фоне риторики о приписываемых РФ планах возможного вторжения на Украину, начала отправку дополнительных военных в Европу.Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.

https://ria.ru/20220211/donbass-1772135186.html

https://ria.ru/20220211/ukraina-1772381710.html

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в мире, россия, сша, киев, джо байден, нато