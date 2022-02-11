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Белый дом анонсировал телефонный разговор Путина и Байдена
Белый дом анонсировал телефонный разговор Путина и Байдена - РИА Новости, 12.02.2022
Белый дом анонсировал телефонный разговор Путина и Байдена
Президент США Джо Байден может вскоре вновь поговорить с Владимиром Путиным, заявил на брифинге советник американского лидера по нацбезопасности Джейк Салливан. РИА Новости, 12.02.2022
2022-02-11T22:53
2022-02-11T22:53
2022-02-12T08:27
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ВАШИНГТОН, 11 фев — РИА Новости. Президент США Джо Байден может вскоре вновь поговорить с Владимиром Путиным, заявил на брифинге советник американского лидера по нацбезопасности Джейк Салливан.Он добавил, что пока не готов сообщить более конкретную информацию.Накануне о возможности проведения очередных переговоров между лидерами двух стран сообщила постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд. Она подчеркнула, что это должно произойти "при правильных обстоятельствах".В последний раз Байден и Путин говорили по телефону в конце минувшего года. Кроме того, в начале декабря у них прошли переговоры в формате видеоконференции.Главными темами этих контактов стали вопросы урегулирования внутриукраинского конфликта и предоставления юридических гарантий обеспечения безопасности России.
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в мире, сша, россия
22:53 11.02.2022 (обновлено: 08:27 12.02.2022)
Белый дом анонсировал телефонный разговор Путина и Байдена
Белый дом: президент США Байден в скором времени поговорит по телефону с Путиным
ВАШИНГТОН, 11 фев — РИА Новости. Президент США Джо Байден может вскоре вновь поговорить с Владимиром Путиным, заявил на брифинге советник американского лидера по нацбезопасности Джейк Салливан.
"Я ожидаю, что президент Байден проведет новый телефонный разговор с президентом Путиным", — сказал чиновник.
Он добавил, что пока не готов сообщить более конкретную информацию.
Накануне о возможности проведения очередных переговоров между лидерами двух стран сообщила постпред США
при ООН
Линда Томас-Гринфилд. Она подчеркнула, что это должно произойти "при правильных обстоятельствах".
В последний раз Байден и Путин говорили по телефону в конце минувшего года. Кроме того, в начале декабря у них прошли переговоры в формате видеоконференции.
Главными темами этих контактов стали вопросы урегулирования внутриукраинского конфликта и предоставления юридических гарантий обеспечения безопасности России
.