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Белый дом анонсировал телефонный разговор Путина и Байдена

Белый дом анонсировал телефонный разговор Путина и Байдена - РИА Новости, 12.02.2022

Белый дом анонсировал телефонный разговор Путина и Байдена

Президент США Джо Байден может вскоре вновь поговорить с Владимиром Путиным, заявил на брифинге советник американского лидера по нацбезопасности Джейк Салливан. РИА Новости, 12.02.2022

2022-02-11T22:53

2022-02-11T22:53

2022-02-12T08:27

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ВАШИНГТОН, 11 фев — РИА Новости. Президент США Джо Байден может вскоре вновь поговорить с Владимиром Путиным, заявил на брифинге советник американского лидера по нацбезопасности Джейк Салливан.Он добавил, что пока не готов сообщить более конкретную информацию.Накануне о возможности проведения очередных переговоров между лидерами двух стран сообщила постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд. Она подчеркнула, что это должно произойти "при правильных обстоятельствах".В последний раз Байден и Путин говорили по телефону в конце минувшего года. Кроме того, в начале декабря у них прошли переговоры в формате видеоконференции.Главными темами этих контактов стали вопросы урегулирования внутриукраинского конфликта и предоставления юридических гарантий обеспечения безопасности России.

https://radiosputnik.ria.ru/20220210/putin-1772162051.html

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