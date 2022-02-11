https://ria.ru/20220211/ssha-1772384239.html

США хотят вывезти наблюдателей по линии ОБСЕ с Украины, сообщили СМИ

США хотят вывезти наблюдателей по линии ОБСЕ с Украины, сообщили СМИ - РИА Новости, 11.02.2022

США хотят вывезти наблюдателей по линии ОБСЕ с Украины, сообщили СМИ

Администрация США на фоне кризиса вокруг Украины намерена отозвать своих наблюдателей из миссии ОБСЕ, находящихся на территории этой страны, передает в пятницу... РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T22:00

2022-02-11T22:00

2022-02-11T22:00

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ВАШИНГТОН, 11 фев - РИА Новости. Администрация США на фоне кризиса вокруг Украины намерена отозвать своих наблюдателей из миссии ОБСЕ, находящихся на территории этой страны, передает в пятницу телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники.Кроме того, как информирует телеканал, в Белом доме изучают возможность дальнейшего сокращения штата посольства США в Киеве "на основании тех данных, что Россия может атаковать Украину до завершения Олимпийских игр на предстоящей неделе".Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.При этом страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе. Начиная с 2014 года страны НАТО во главе с США поставляют оружие Украине и тренируют ее военных, что прямо нарушает минские соглашения и негативно влияет на урегулирование в Донбассе. В поставках в общей сложности на миллиарды долларов участвуют, помимо американцев, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария, Румыния, Эстония.

https://ria.ru/20220211/donbass-1772135186.html

https://ria.ru/20220209/voyna-1771750737.html

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