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США хотят вывезти наблюдателей по линии ОБСЕ с Украины, сообщили СМИ
США хотят вывезти наблюдателей по линии ОБСЕ с Украины, сообщили СМИ - РИА Новости, 11.02.2022
США хотят вывезти наблюдателей по линии ОБСЕ с Украины, сообщили СМИ
Администрация США на фоне кризиса вокруг Украины намерена отозвать своих наблюдателей из миссии ОБСЕ, находящихся на территории этой страны, передает в пятницу... РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T22:00
2022-02-11T22:00
в мире
россия
нато
сша
украина
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ВАШИНГТОН, 11 фев - РИА Новости. Администрация США на фоне кризиса вокруг Украины намерена отозвать своих наблюдателей из миссии ОБСЕ, находящихся на территории этой страны, передает в пятницу телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники.Кроме того, как информирует телеканал, в Белом доме изучают возможность дальнейшего сокращения штата посольства США в Киеве "на основании тех данных, что Россия может атаковать Украину до завершения Олимпийских игр на предстоящей неделе".Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.При этом страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе. Начиная с 2014 года страны НАТО во главе с США поставляют оружие Украине и тренируют ее военных, что прямо нарушает минские соглашения и негативно влияет на урегулирование в Донбассе. В поставках в общей сложности на миллиарды долларов участвуют, помимо американцев, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария, Румыния, Эстония.
https://ria.ru/20220211/donbass-1772135186.html
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в мире, россия, нато, сша, украина
22:00 11.02.2022
 
США хотят вывезти наблюдателей по линии ОБСЕ с Украины, сообщили СМИ

CNN: США хотят вывезти наблюдателей по линии ОБСЕ с Украины и сократить штат посольства

© REUTERS / Valentyn OgirenkoГосударственный флаг США на площади Независимости в Киеве
Государственный флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Государственный флаг США на площади Независимости в Киеве
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 11 фев - РИА Новости. Администрация США на фоне кризиса вокруг Украины намерена отозвать своих наблюдателей из миссии ОБСЕ, находящихся на территории этой страны, передает в пятницу телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники.
Кроме того, как информирует телеканал, в Белом доме изучают возможность дальнейшего сокращения штата посольства США в Киеве "на основании тех данных, что Россия может атаковать Украину до завершения Олимпийских игр на предстоящей неделе".
Украинский военнослужащий в разрушенном промышленном комплексе на передовой позиции под Авдеевкой - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
Вчера, 08:00
Когда США подожгут Донбасс
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
При этом страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе. Начиная с 2014 года страны НАТО во главе с США поставляют оружие Украине и тренируют ее военных, что прямо нарушает минские соглашения и негативно влияет на урегулирование в Донбассе. В поставках в общей сложности на миллиарды долларов участвуют, помимо американцев, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария, Румыния, Эстония.
Сотрудник полиции стоит около флага, лежащего на полу у входа в посольство США в Гонконге - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
9 февраля, 08:00
В США осознали, что третья мировая война уже в разгаре
 
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