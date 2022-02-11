Американцы считают, что над ними смеется весь мир

12:13 11.02.2022 (обновлено: 16:33 11.02.2022)
"На кого они работают?" В Сети высмеяли новое заявление Минобороны США
Пользователи Twitter высмеяли заявление Минобороны США о разнообразии в американской армии
Американские военнослужащие
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Пользователи Twitter высмеяли публикацию Министерства обороны США о ценностях американской армии.
"Разнообразие, равенство и инклюзивность необходимы вооруженным силам США", — говорится в посте, который сопровождается статьей о методах по внедрению этих принципов.
Далеко не все подписчики поддержали такой призыв, отметив, что противники США "смеются над ними".
"Отдавать приоритет инициативам по внедрению "разнообразия" вместо повышения боеготовности и снижения количества смертей — безумие", — написал notecstatictobehere.
"Войну с Китаем мы, по ходу, собираемся проиграть", — отметил Not Anthony.
"Интересно, а в китайской армии происходит то же самое?" — задался вопросом Ryan James Girdusky.
"Слушайте, эта цель была достигнута еще 50 лет назад, когда я служил в армии. Продолжайте в том же духе, и вы сведете на нет вообще все успехи", — подчеркнул Daniel Speight.
"Страшно подумать, что эти люди отвечают за нашу безопасность. На кого они вообще работают?" — поинтересовался Cat PhD.
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