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Американцы считают, что над ними смеется весь мир
"На кого они работают?" В Сети высмеяли новое заявление Минобороны США - РИА Новости, 11.02.2022
Американцы считают, что над ними смеется весь мир
Пользователи Twitter высмеяли публикацию Министерства обороны США о ценностях американской армии. РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T12:13
2022-02-11T16:33
в мире
сша
пентагон
китай
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Пользователи Twitter высмеяли публикацию Министерства обороны США о ценностях американской армии.Далеко не все подписчики поддержали такой призыв, отметив, что противники США "смеются над ними"."Отдавать приоритет инициативам по внедрению "разнообразия" вместо повышения боеготовности и снижения количества смертей — безумие", — написал notecstatictobehere."Войну с Китаем мы, по ходу, собираемся проиграть", — отметил Not Anthony."Интересно, а в китайской армии происходит то же самое?" — задался вопросом Ryan James Girdusky."Страшно подумать, что эти люди отвечают за нашу безопасность. На кого они вообще работают?" — поинтересовался Cat PhD.Ранее зрители телеканала Fox News возмутились присвоением женщине-трансгендеру Рейчел Левин звания четырехзвездного адмирала, назвав происходящее "клоунадой". Отмечается, что это стало первым подобным случаем за всю историю страны.
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в мире, сша, пентагон, китай
12:13 11.02.2022 (обновлено: 16:33 11.02.2022)
 
"На кого они работают?" В Сети высмеяли новое заявление Минобороны США

Пользователи Twitter высмеяли заявление Минобороны США о разнообразии в американской армии

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАмериканские военнослужащие
Американские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Американские военнослужащие
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Пользователи Twitter высмеяли публикацию Министерства обороны США о ценностях американской армии.

"Разнообразие, равенство и инклюзивность необходимы вооруженным силам США", — говорится в посте, который сопровождается статьей о методах по внедрению этих принципов.

Далеко не все подписчики поддержали такой призыв, отметив, что противники США "смеются над ними".
"Отдавать приоритет инициативам по внедрению "разнообразия" вместо повышения боеготовности и снижения количества смертей — безумие", — написал notecstatictobehere.
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"Войну с Китаем мы, по ходу, собираемся проиграть", — отметил Not Anthony.
"Интересно, а в китайской армии происходит то же самое?" — задался вопросом Ryan James Girdusky.

"Слушайте, эта цель была достигнута еще 50 лет назад, когда я служил в армии. Продолжайте в том же духе, и вы сведете на нет вообще все успехи", — подчеркнул Daniel Speight.

"Страшно подумать, что эти люди отвечают за нашу безопасность. На кого они вообще работают?" — поинтересовался Cat PhD.
Ранее зрители телеканала Fox News возмутились присвоением женщине-трансгендеру Рейчел Левин звания четырехзвездного адмирала, назвав происходящее "клоунадой". Отмечается, что это стало первым подобным случаем за всю историю страны.
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