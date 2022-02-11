https://ria.ru/20220211/ssha-1772248188.html

Американцы считают, что над ними смеется весь мир

"На кого они работают?" В Сети высмеяли новое заявление Минобороны США - РИА Новости, 11.02.2022

Американцы считают, что над ними смеется весь мир

Пользователи Twitter высмеяли публикацию Министерства обороны США о ценностях американской армии. РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T12:13

2022-02-11T12:13

2022-02-11T16:33

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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Пользователи Twitter высмеяли публикацию Министерства обороны США о ценностях американской армии.Далеко не все подписчики поддержали такой призыв, отметив, что противники США "смеются над ними"."Отдавать приоритет инициативам по внедрению "разнообразия" вместо повышения боеготовности и снижения количества смертей — безумие", — написал notecstatictobehere."Войну с Китаем мы, по ходу, собираемся проиграть", — отметил Not Anthony."Интересно, а в китайской армии происходит то же самое?" — задался вопросом Ryan James Girdusky."Страшно подумать, что эти люди отвечают за нашу безопасность. На кого они вообще работают?" — поинтересовался Cat PhD.Ранее зрители телеканала Fox News возмутились присвоением женщине-трансгендеру Рейчел Левин звания четырехзвездного адмирала, назвав происходящее "клоунадой". Отмечается, что это стало первым подобным случаем за всю историю страны.

https://rsport.ria.ru/20220110/plavanie-1767212906.html

https://ria.ru/20211028/gender-1756680410.html

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в мире, сша, пентагон, китай